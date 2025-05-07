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Общество

Генсек Вьетнама провел казахский обряд "тұсаукесер" для малыша в Астане

Генсек Вьетнама провел казахский обряд &quot;тұсаукесер&quot; для малыша в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 15:43 Фото: akorda.kz
В Астане глава государства Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам посетили выставку "Этноаул". Что именно стало особенным моментом, рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Снимки опубликовали 7 мая 2025 года в Telegram-канале Акорды.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Особым моментом (посещения выставки "Этноаул". – Прим. ред.) стало участие генерального секретаря То Лама в казахском обряде "тұсаукесер" – символическом перерезании пут на ножках младенца, что означает пожелание легкого и успешного жизненного пути", – говорится в описании к фото.

О том, как прошел осмотр выставки "Этноаул", можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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