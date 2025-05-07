Генсек Вьетнама провел казахский обряд "тұсаукесер" для малыша в Астане

Фото: akorda.kz

В Астане глава государства Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам посетили выставку "Этноаул". Что именно стало особенным моментом, рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Снимки опубликовали 7 мая 2025 года в Telegram-канале Акорды. Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz "Особым моментом (посещения выставки "Этноаул". – Прим. ред.) стало участие генерального секретаря То Лама в казахском обряде "тұсаукесер" – символическом перерезании пут на ножках младенца, что означает пожелание легкого и успешного жизненного пути", – говорится в описании к фото. О том, как прошел осмотр выставки "Этноаул", можете узнать здесь.

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