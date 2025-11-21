Токаев выразил соболезнования руководству Коммунистической партии Вьетнама

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в официальном заявлении Акорды за 21 ноября 2025 года, Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в центральных регионах Вьетнама.

Президент выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В центральной части Вьетнама за последние дни выпало рекордное количество дождя – в отдельных районах зарегистрированы значения, превышающие предыдущие максимумы. По данным властей, как минимум 41 человек погиб в результате наводнений и оползней в шести провинциях. Затоплено более 52 000 домов, около 62 000 человек эвакуированы. Из-за оползней и разгула стихии дороги перекрыты, часть населенных пунктов оказалась изолирована.