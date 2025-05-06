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Политика

О чем говорили Токаев и генсек ЦК Компартии Вьетнама

Переговоры делегаций Казахстана и Вьетнама в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 12:37 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 6 мая 2025 года провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, приветствуя вьетнамскую делегацию, президент отметил, что этот визит свидетельствует о стремлении к дальнейшему упрочению взаимодействия. Он выразил поддержку стратегической цели Вьетнама – войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи.

"В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахско-вьетнамских отношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено увеличению объема взаимной торговли.

В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 860 миллионов долларов. Стороны намерены довести этот показатель до 2 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма.

В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим, а количество прямых авиарейсов превышает 40. Для стимулирования взаимных туристических потоков Токаев предложил изучить казахстанские направления, которые могли быть интересны вьетнамским гражданам.

То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за радушный прием и передал добрые поздравления от имени президента Вьетнама Лыонг Кыонга.

генсек ЦК Компартии Вьетнама, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 12:37

Фото: akorda.kz

"Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения. В августе 1959 года наш президент Хо Ши Мин совершил официальный визит в Казахстан, заложив прочную основу традиционной дружбы и многолетнего сотрудничества между нашими народами. С тех пор двусторонние отношения поступательно развиваются благодаря усилиям поколений лидеров и граждан. Партия и народ Вьетнама всегда будут признательны за поддержку, которую Казахстан оказал нашей стране в прошлом – в борьбе за национальное освобождение, а также оказывает сегодня – в деле развития", – отметил генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проведения Дней культуры Вьетнама в Казахстане, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания между народами.

В преддверии военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, глава государства особо отметил вклад нашего соотечественника генерал-лейтенанта Жансена Кереева в развитие военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.

В 1982 году Жансен Кереев был направлен во Вьетнам в качестве старшего советника штаба народной армии. Он оказал существенную помощь в укреплении обороноспособности и формировании Вооруженных сил страны. По инициативе Хо Ши Мина он был удостоен высшей воинской награды Вьетнама – ордена Красного знамени.

В завершение переговоров президент Казахстана выразил уверенность в том, что визит генерального секретаря То Лама ознаменует собой новую веху в истории традиционно дружественных связей между двумя государствами.

Ранее президент Казахстана и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама провели переговоры в узком составе. На них То Лам заверил, что Казахстан станет первым стратегическим партнером Вьетнама в Центральной Азии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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