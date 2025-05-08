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Общество

Остановка отменяется: в Астане временно изменены схемы движения 12 маршрутов

Общественный транспорт, автобус, автобусы, автобусная остановка, троллейбус, троллейбусы , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 09:35 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны сегодня, 8 мая 2025 года, предупредили об изменении схем движения ряда маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram ТОО "City Transportation Systems".

"Маршруты №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 120, 120А, 307, 317 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на остановочных пунктах "БЦ "Merey", "Рынок "Орда", "Көк базар", "Гипермаркет "Магнум", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

О том, какие улицы были перекрыты в Астане 3, 4 и 7 мая 2025 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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