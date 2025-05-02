Какие улицы перекроют в Астане 3, 4 и 7 мая

В Астане начались масштабные репетиции к Параду в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 3 и 4 мая на ряде улиц введут временные ограничения. Об этом сегодня, 2 мая, Zakon.kz рассказали в столичном акимате.

3 мая:

с 05:00 до 06:30 по маршруту улица А-334 – пр. Акжол – пр. Кошкарбаева – пр. Момышулы – пр. Тәуелсіздік пройдет военная техника. Колонна будет выдвигаться к месту тренировки.

по маршруту улица А-334 – пр. Акжол – пр. Кошкарбаева – пр. Момышулы – пр. Тәуелсіздік пройдет военная техника. Колонна будет выдвигаться к месту тренировки. с 05:00 до 06:30 по маршруту ул. А-334 – пр. Акжол – пр. Кошкарбаева – пр. Момышулы – пр. Тәуелсіздік будет двигаться военная техника, направляющаяся к месту тренировок.

по маршруту ул. А-334 – пр. Акжол – пр. Кошкарбаева – пр. Момышулы – пр. Тәуелсіздік будет двигаться военная техника, направляющаяся к месту тренировок. с 06:30 до 08:00 по маршруту А-334 – Акжол – Кошкарбаева – Аманжолова – Нажимеденова начнется подвоз личного состава парадного расчета.

по маршруту А-334 – Акжол – Кошкарбаева – Аманжолова – Нажимеденова начнется подвоз личного состава парадного расчета. с 05:00 до 13:00 дополнительно перекроют пр. Тәуелсіздік (от Момышулы до Панфилова), а также ограничат движение на улицах Акыртас, Калдаякова и Кошкарбаева – там будет временно размещена техника.

дополнительно перекроют пр. Тәуелсіздік (от Момышулы до Панфилова), а также ограничат движение на улицах Акыртас, Калдаякова и Кошкарбаева – там будет временно размещена техника. с 05:00 до 14:00 будет закрыта стоянка перед музыкально-драматическим театром им. К. Куанышбаева, а также ограничен проезд и парковка на улицах Куанышбаева, Нажимеденова, Байтурсынова и Нурмаганбетова – для размещения автобусов с личным составом.

"Завершится день возвращением военных: с 12:30 до 14:00 техника и автобусы проедут по маршруту Нурмаганбетова – Кошкарбаева – Акжол – А-334 обратно в пункт дислокации", – уточнили в пресс-службе акимата Астаны.

4 мая план движения будет аналогичным:

с раннего утра – движение военной техники и подвоз участников парада, с 05:00 до 14:00 – перекрытие тех же улиц, что и 3 мая, с 12:30 до 14:00 – возвращение колонн по указанному маршруту.

"Вместе с тем возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советуют следовать указателям и временным знакам". Пресс-служба акимата Астаны

Также власти отметили, что для обеспечения безопасного проезда военной техники в местах проведения парада на некоторых участках будут повернуты верхние части консолей светофорных объектов.

"Проход и проезд на указанных участках возобновят по окончании всех мероприятий. Просим соблюдать правила безопасности и указания сотрудников правоохранительных органов". Пресс-служба акимата Астаны

Вместе с тем в эти дни (3, 4, 7 мая) изменится схема движения следующих автобусных маршрутов: №3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 40, 43, 47, 50, 51, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 84, 121, 502, 504.

"Пассажиров просим заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией на официальной странице "City Transportation Systems" в Instagram – @cts_kz", – заключили в пресс-службе акимата Астаны.

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