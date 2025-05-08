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Общество

Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане: что о ней известно и сколько в нее успели вложить граждане

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:27 Фото: Zakon.kz
В Казахстане выявили новую финансовую пирамиду, маскирующуюся под инвестиционным проектом "Harmony Rider Technology" (HRT). Об этом 8 мая 2025 года Zakon.kz рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

Из релиза следует, что деятельность HRT пресечена Департаментом экономических расследований по Актюбинской области.

"Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов. Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов. На практике выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков, что явно свидетельствует о признаках финпирамиды".Прокуратура Актюбинской области

Согласно предоставленной информации, в результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек.

"Общая сумма привлеченных средств составила 197 млн тенге. Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем – на личные банковские счета. В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 млн тенге. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд".Прокуратура Актюбинской области

Прокуратура региона напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и не вкладывать средства в сомнительные предприятия.

"Проверить вышеуказанные компании можно через официальный Telegram-бот "Baiqa, piramida!".Прокуратура Актюбинской области

О том, что важно знать казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид, можете прочитать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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