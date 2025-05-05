Что важно знать казахстанцам, чтобы не стать жертвой финансовых пирамид

С каждым годом организаторы финансовых пирамид придумывают все новые способы обмана. Они используют современные технологии, активно продвигаются через социальные сети и мессенджеры, маскируются под инвестиционные проекты, стартапы и даже закрытые сообщества, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули 5 мая 2025 года специалисты fingramota.kz, цель "пирамидостроителей" остается прежней – выманить деньги у доверчивых граждан. Они же рассказали, как выглядят современные схемы организаторов финансовых пирамид и как не стать их жертвой.

Компании по просмотру трейлеров

Один из последних схем организаторов финансовых пирамид выявили в апреле текущего года в Алматы. По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, компании под громкими названиями Warner Bros, Roborock и NFT+TRX убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. В компании Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков. Но на деле, разумеется, они только потеряли деньги. Сейчас идет расследование, поэтому точных данных о количестве пострадавших и сумме ущерба нет, но известно, что с санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.

Криптовалютные пирамиды

Для большинства казахстанцев криптовалюта – до сих пор недостаточно изученный финансовый инструмент, некая "волшебная валюта", которой пользуются богатейшие люди планеты – например, Илон Маск. Этой неосведомленностью активно пользуются организаторы финансовых пирамид.

Мошенники обещают жертвам высокий доход от инвестиций в новые криптовалюты или предлагают "уникальные" майнинговые фермы. Подцепив на крючок вкладчиков, первое время они выплачивают им небольшие суммы, чтобы не потерять их доверие, получать новые средства и уговаривать доверчивых граждан приводить новых инвесторов. На деле никакой криптовалюты или фермы нет: мошенники создают поддельные сайты с анимацией, на которых показывается движение валюты и рост прибыли, а в действительности деньги давно ушли в карман аферистов.

Например, в Казахстане с 2019 по 2021 годы активно работала финансовая пирамида Finiko. Она предлагала инвестиционные продукты и обещала доходность в 20-30% в месяц. При этом вкладчики должны были приобретать внутреннюю валюту компании за биткоины или токены Tether. Расследование показало, что 12 вкладчиков Finiko потеряли 42 млн тенге.

"Зеленые" инвестиционные пирамиды

На волне успеха экопроектов и озабоченности населения состоянием окружающей среды мошенники стали создавать "зеленые" или "экологические" финансовые пирамиды. Как правило, злоумышленники предлагают вложить деньги в "экологические проекты": солнечные батареи, переработку мусора, новые виды топлива. Через тренд на заботу об экологии они придают проекту легитимность и значимость, но на деле действуют через классическую схему финансовой пирамиды: обещают высокий доход, требуют приглашать новых участников и со временем перестают выплачивать дивиденды.

Например, два года назад в Казахстане действовали мошенники, которые обещали 3000% годовых потенциальным инвесторам компании, которая якобы занималась "зеленой экономикой". Организаторы уверяли, что компания производит электроэнергию на солнечных электростанциях. Жертвам обещали, что с каждым новым вкладчиком у них будут расти шансы получить желаемый доход. В итоге мошенники обманули 3000 казахстанцев на 259 млн тенге.

Закрытые инвестиционные сообщества

Принадлежность к чему-то элитному и недоступному, как правило, привлекает обывателей, поэтому мошенники успешно освоили еще один вид мошенничества – закрытые "инвестиционные клубы" или "бизнес-сообщества". Но работают они по стандартной схеме финансовых пирамид, меняется только маркетинг.

На самом старте потенциальным вкладчикам говорят, что их выплаты полностью зависят от количества приглашенных друзей и знакомых, но все равно напирают на элитность компании. Чтобы мотивировать вкладчиков, организаторы проводят тренинги, мастер-классы и встречи, на которых напирают на "сообщество", "команду", "миссию", но не говорят конкретно, на какой продукт пойдут вклады участников.

В Кокшетау, например работала финансовая пирамида "Клуб миллионеров", членский взнос в которой составлял 100 тыс. тенге. Организаторы обещали, что через месяц вкладчики получат в несколько раз больше, но никто из них так и не разбогател. При расследовании на счетах фирмы обнаружили 41 млн тенге от более 3000 пострадавших вкладчиков. А общий ущерб, как рассказали следователи, составил 600 млн тенге.

Букмекерские пирамиды и подпольные онлайн-казино

Современные финансовые пирамиды все чаще маскируются под букмекерские конторы и активно заманивают клиентов обещаниями якобы гарантированных выигрышей. В отличие от официальных букмекеров, которые имеют лицензии и при каждой ставке выдают кассовые или электронные чеки и купоны, мошеннические схемы работают без лицензий и присылают поддельные чеки, чаще всего через мессенджеры.

Кроме того, организаторы подобных "букмекерских" пирамид активно внедряют так называемые "партнерские программы". Доход участникам обещают не столько от выигрыша ставок, сколько от привлечения новых людей. Для участия необходимо вложить определенную сумму и привести минимум двух новых клиентов. За каждого привлеченного участника обещаются дивиденды, что фактически является классической схемой развития финансовой пирамиды за счет новых вложений.

Также на площадке букмекерских контор нередко работают нелегальные онлайн-казино – отметим, что это прямое нарушение Закона РК "Об игорном бизнесе". В Казахстане запрещена деятельность электронного казино и интернет-казино. Несмотря на это, в Алматы руководители букмекерских контор PariMatch, ВК Triumph, "Фаворит" и PROFITBetting, наряду с легальным бизнесом, в стенах своих заведений организовали подпольное онлайн-казино.

Как не стать жертвой финансовых пирамид

1. Проверяйте лицензии и наличие признаков мошенничества – это можно сделать тремя способами:

на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка -> "Список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности";

на официальном сайте Агентства РК по финансовому мониторингу -> "Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда";

с помощью Telegram-бота АФМ Baiqa, piramida.

2. Не верьте громким обещаниям : если обещают "гарантированную высокую прибыль" (20-30% в месяц) и к тому же без риска – это явный признак пирамиды. В реальных инвестициях доход всегда связан с риском, и ответственные компании всегда об этом предупреждают.

3. Анализируйте модель дохода – реальный и ответственный бизнес получает прибыль от продажи товаров или услуг, а не из воздуха или вкладов других участников. Если вам платят деньги только за привлечение новых участников – это пирамида.

4. Изучайте репутацию компании : ищите независимые отзывы, проверяйте информацию в СМИ, на сайтах государственных органов и в профессиональных сообществах.

5. Никогда не инвестируйте деньги, которые не готовы потерять . Поэтому избегайте залога имущества или кредитов для участия в инвестиционных схемах.

6. Избегайте "быстрой регистрации" через мессенджеры, так как настоящие инвестиционные компании работают через защищенные платформы, а не чаты и неформальные группы.

7. Обязательно внимательно изучайте договор : в нем должны быть четко прописаны условия, доход, случаи форс-мажоров и так далее. Привлеките юриста, чтобы быть полностью уверенным в своей безопасности и защите средств. Как правило, мошенники предпочитают составлять устные договоренности или неофициальные соглашения.

8. Не позволяйте давить на себя фразами "Скидка для новых участников действует только один день", "Скоро закончатся места" и так далее. Любое давление на вас должно насторожить — ответственные компании никогда так не поступают и обязательно дают время на обдумывание решения и взвешивание рисков.

"Помните, крах любой финансовой пирамиды неизбежен, и вместо обещанного высокого дохода, вы вмиг потеряете все свои вложения", – заключили эксперты.

Фото: fingramota.kz

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