Усть-Каменогорск в новом свете: архитектурная подсветка преображает город

В Усть-Каменогорске продолжается работа по оформлению городского пространства с помощью архитектурной подсветки жилых домов. На сегодняшний день работы завершены на двух ключевых проспектах – Сатпаева и Победы.

На пр. Сатпаева архитектурная подсветка установлена на 9 зданиях. Для оформления используется монохромная подсветка с теплым светом (цветовая температура – 2700K). Было установлено 4500 световых приборов. Все осветительные устройства – это специализированное оборудование, соответствующее современным требованиям энергоэффективности, надежности и долговечности.

На пр. Победы архитектурной подсветкой украшено 16 объектов. Здесь также используется монохромная подсветка с цветовой температурой 2700K. Установлено 3600 световых приборов аналогичного типа.

"Мы стремимся создать комфортную и эстетически привлекательную городскую среду. Архитектурная подсветка – это вклад в имидж Усть-Каменогорска как современного, развивающегося города", – отметил аким города Алмат Акышов.

Во всех проектах электропитание обеспечивается от ближайших подстанций. Это позволяет минимизировать затраты на прокладку сетей и обеспечить бесперебойную работу системы. Все работы по установке и подключению освещения финансируются за счет средств городского бюджета.