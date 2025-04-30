В честь 80-летия Победы: крупный проспект в Усть-Каменогорске обновлен и засиял новыми красками
Теперь многоэтажные дома проспекта освещаются яркой архитектурной подсветкой, создающей праздничное настроение и подчеркивающей историческое значение улицы, названной в честь Победы. Благодаря современным световым решениям проспект приобрел торжественный и выразительный облик в вечернее время.
Пр. Победы стал одним из визуальных акцентов юбилейного года, отражающим уважение к подвигу предков и стремление сохранить историческую память в городском пространстве.
Фото: пресс-служба акимата Усть-Каменогорска
В планах на ближайшее время – проведение аналогичных работ по организации подсветки фасадов зданий на пр. Каныша Сатпаева.
Такие инициативы не только преображают внешний облик города, но и способствуют формированию уважительного отношения к историческим событиям у жителей и молодежи.