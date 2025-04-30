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События

В честь 80-летия Победы: крупный проспект в Усть-Каменогорске обновлен и засиял новыми красками

В честь 80-летия Победы: крупный проспект в Усть-Каменогорске обновлен и засиял новыми красками, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 18:56 Фото: пресс-служба акимата Усть-Каменогорска
В Усть-Каменогорске продолжается благоустройство городского пространства. Одним из символичных объектов стал пр. Победы, который преобразился в результате работ по художественной и декоративной подсветке.

Теперь многоэтажные дома проспекта освещаются яркой архитектурной подсветкой, создающей праздничное настроение и подчеркивающей историческое значение улицы, названной в честь Победы. Благодаря современным световым решениям проспект приобрел торжественный и выразительный облик в вечернее время.

Пр. Победы стал одним из визуальных акцентов юбилейного года, отражающим уважение к подвигу предков и стремление сохранить историческую память в городском пространстве.

Фото: пресс-служба акимата Усть-Каменогорска

В планах на ближайшее время – проведение аналогичных работ по организации подсветки фасадов зданий на пр. Каныша Сатпаева.

Такие инициативы не только преображают внешний облик города, но и способствуют формированию уважительного отношения к историческим событиям у жителей и молодежи.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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