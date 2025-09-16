Усть-Каменогорск преображается: муралы и новые фасады меняют облик города

Усть-Каменогорск продолжает преображаться, становясь все более ярким, эстетичным и современным. Одним из значимых шагов на этом пути стало появление муралов – масштабных настенных рисунков на жилых домах, а также ремонт фасадов, сообщает Zakon.kz.

Искусство в городском пространстве

Жилые дома для нанесения муралов отбирались с учетом видимости с центральных улиц и оживленных маршрутов. В основном это старенькие пятиэтажки, давно требующие ремонта. Поэтому отказов со стороны жителей не было – всем хотелось жить в красивом доме.

"При этом большое внимание уделялось техническому состоянию фасадов и согласованию с жителями. Благодаря такому подходу муралы стали органичной частью городской среды, гармонично вписавшись в архитектурный облик", – пояснили в акимате Усть-Каменогорска.

Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

На сегодняшний день в Усть-Каменогорске создано уже более 10 муралов, и работа в этом направлении продолжается. В планах – создание новых художественных композиций в национальном казахском стиле, которые подчеркнут культурную самобытность региона.

"Мне очень нравится "наш" мурал на фасаде пятиэтажки по проспекту Ауэзова. Я живу здесь. На нем изображена казахская девушка в национальной одежде на фоне цветущих тюльпанов, бескрайней степи и гор. Это очень красиво и как-то женственно, нежно. Даже не думала, что так можно украсить дом. Мне кажется, что тюльпаны отражают красоту нашей природы, а юрта на заднем плане говорит о верности обычаям. Когда я возвращаюсь домой, всегда ищу глазами свой дом, вижу девушку, и сразу как-то теплее становится. Вспоминаю апашку свою, как гостила у нее в ауле", – рассказала Айгерим Смагулова.

Кстати, общая площадь этого мурала составляет 150 квадратных метров. Не менее впечатляющим стал мурал по проспекту Назарбаева. На нем изображен снежный барс – национальный символ Казахстана, олицетворяющий силу, грацию и хрупкость дикой природы. Здесь же надпись "В гармонии с природой".

Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Инициатором проектов по созданию муралов выступил акимат Усть-Каменогорска.

"Все работы проводятся через государственные закупки, по итогам которых определяются исполнители, как правило, это местные подрядчики. На создание каждого мурала у художников уходит в среднем около двух недель, учитывая подготовку фасада и сложность изображения. Мы рады, что работы художников находят широкий отклик у горожан. Отзывы только положительные, многие пишут письма в акимат с просьбой включить и их дом в будущий проект", – рассказали в акимате города.

К теме мурала подходят основательно. Например, к 80-летию Великой Победы по улице Кабанбай батыра, 136 изображен мурал с героем Великой Отечественной войны Бауыржаном Момышулы, его сопровождает крылатая фраза "Отан үшін отқа түс – күймейсің!". Еще один портрет героя украсил фасад одной из девятиэтажек – к 100-летию ветерана Великой Отечественной войны из Восточного Казахстана Курмата Рахимова.

Новый облик старых домов: ремонт фасадов

Параллельно с созданием муралов в Усть-Каменогорске активно проводится ремонт фасадов многоквартирных домов. В рамках реализации правил по приданию единого архитектурного облика в городе с 2023 по 2025 годы обновлен внешний облик 108 многоэтажек: в 2023 году выполнен текущий ремонт фасадов 34 домов, в 2024 – 52, в 2025 году завершаются ремонты наружных стен еще 19 домов.

"Особое внимание уделяется качеству исполнения. После замечаний в 2023 году, когда краска на части домов не соответствовала архитектурному стилю, в 2024 году были учтены все ошибки и даже пожелания по выбору цвета. Сегодня обновленные дома радуют жителей, а фасады выглядят ярко, стильно и современно", – рассказали в акимате города.

Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Жители улиц Нурмагамбетова, Протозанова, Ауэзова, Абая и других, еще не попавших в проект, активно выражают желание, чтобы их дома тоже были отремонтированы или украшены муралами. Несмотря на то, что невозможно обновить весь город за один год, масштабные преобразования охватили уже значительную часть Усть-Каменогорска.

Теперь любители активного отдыха, которым нравится бывать в Катон-Карагае и Бухтарме, могут видеть в преображенном облике областного центра не только удобную точку отправления, но и полноценный туристический маршрут, где городская среда сама становится частью культурного впечатления.