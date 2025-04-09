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Общество

Дольщики вложили сотни миллионов тенге, но остались без денег и жилья в Актобе

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 12:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актобе раскрыто хищение на 421 млн тенге у дольщиков. Об этом 9 апреля 2025 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении председателя ЖСК "Жилище" по факту мошенничества 2 апреля направлено в суд.

"75 пострадавших дольщиков вложили в строительство жилого дома более 421 млн тенге. Однако компания не построила два дома в Актобе".Прокуратура Актюбинской области

По данным надзорного органа, на территории области насчитывается всего 11 проблемных объектов долевого строительства, по которым 745 потерпевших, а общий ущерб составляет 5,6 млрд тенге. В прошлом году руководители 5 строительных компаний были привлечены к уголовной ответственности по 8 объектам и осуждены на 6 лет.

"Прокуратурой области в гражданском порядке в интересах 159 дольщиков внесены два иска о признании договоров купли-продажи недействительными, взыскании с застройщика в пользу потерпевших 2 млрд тенге и передаче имущества. В интересах еще 600 дольщиков 6 исков на стадии подготовки", – отметил прокурор Актюбинской области Марат Абишев.

Он заверил, что все проблемные объекты по дольщикам находятся на контроле областной прокуратуры.

Также органы прокуратуры призывают граждан требовать у застройщиков все разрешительные документы, например:

  • гарантию уполномоченного оператора;
  • участие банка второго уровня в проекте;
  • полную готовность строительства жилого дома.
"Если ваши права нарушены, вы можете обратиться с жалобой в Управление строительства при акимате, в суд или органы прокуратуры".Прокуратура Актюбинской области

14 марта 2025 года стало известно, что казахстанец вложил свыше 250 млн тенге в покупку 7 квартир и теперь требует разобраться с долгостроем.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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