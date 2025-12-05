#Казахстан в сравнении
Общество

Дольщики в Астане уже три года не могут получить квартиры

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 09:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Третий год дольщики столичного ЖК Madrid-3 ждут ключи от собственных квартир. По словам жителей, дом должны были сдать еще в 2022 году, но объект до сих пор не доведен до ума, а застройщик продолжает кормить людей новыми обещаниями, сообщает Zakon.kz.

Обещания застройщика меняются от месяца к месяцу: сначала сдать объект обещали в октябре, затем – в ноябре. Наступил декабрь, однако, когда люди смогут праздновать новоселье в своих квартирах, до сих пор неизвестно. По словам дольщиков, многим предлагают забрать свои деньги, но в условиях постоянного роста цен на жилье подобное решение людей не устраивает.

"Поскольку мы уже вложились, мы понимали, что это надо решить, поэтому терпеливо ждали. На сегодняшний момент они должны были уже вручить ключи. Они говорят: мы с вами можем договор расторгнуть. То есть получается, я 3,5 года назад деньги вложила, они готовы мне эти деньги вернуть, а мне они зачем? Мне квартира нужна. Мы разве сейчас на эти деньги купим квартиру? Разве это возможно? Мы полквартиры на эти деньги купим".Жаухаз Саутбаева, вкладчица

Так, в августе одна из вкладчиц, Гульнар Сабитова, направила письменный запрос, чтобы получить разъяснение, почему в судебном кабинете появились документы о возможном отключении комплекса от теплотрассы. Дополнительную тревогу вызвало и решение суда, согласно которому участок якобы подлежит освобождению.

Почти сразу после этого в мессенджере ей пришло уведомление о расторжении договора. Сейчас женщина судится с застройщиком и надеется на справедливое решение.

"Исковое требование: понудить заключить со мной договор купли-продажи согласно договору. Уведомление, которое отправили, они говорят, что якобы я не заключила в январе договор, но там же в договоре говорится, что я должна заключить договор после сдачи объекта в эксплуатацию, а он до сих пор не сдан. Какие требования они имеют право выдвигать?"Гульнар Сабитова, вкладчица

По словам жителей, еще одна проблема – это отсутствие отопления. Эту и другие проблемные моменты в компании признают. Как пояснил телеканалу 24KZ официальный представитель застройщика, все эти недочеты стали следствием затянувшихся сроков.

Стоит отметить, что в столичном акимате сообщали, что в мегаполисе решены проблемы 150 долгостроев, а это порядка 15 тысяч дольщиков. При этом год назад глава мегаполиса заявил, что акимат больше не будет достраивать проблемные жилищные комплексы. По мнению акима, люди должны понимать, что это договорные отношения между ними и строительной компанией.

Материал по теме


Astana Rich Village так и не построили: казахстанцы вложили в строительство ЖК более 303 млн тенге

7 октября прокуратура Астаны делала важное заявление по застройщику МЖК "Жана Арка".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
