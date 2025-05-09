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Общество

Зульфия Габидуллина вместе с внучкой угостила казахстанцев конфетами в честь Дня Победы

Скромно, но от сердца: Зульфия Габидуллина вместе с внучкой раздала конфеты казахстанцам в честь Дня Победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 10:50 Фото: скриншот из видео
Казахстанская спортсменка-паралимпийка Зульфия Габидуллина вместе с внучкой раздала прохожим шоколадные конфеты в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Мастер спорта международного класса РК по плаванию, капитан паралимпийской сборной Казахстана Зульфия Габидуллина на своей странице в Instagram выложила трогательное видео, как вместе с внучкой в День Победы раздала конфеты прохожим. Отметив, что этот жест скромный, но он всего сердца.

"9 мая – День Победы. 80 лет назад закончилась самая страшная война. И в этот день мы чтим подвиг тех, кто сражался за мир. В этом году мы решили по-своему выразить благодарность. Скромно, но от сердца. В честь юбилея Победы мы купили шоколадки и отправились в парк Победы, чтобы раздать их прохожим. Это был наш маленький символ заботы. Напоминание о том, что добро и память объединяют". Зульфия Габидуллина

Зульфия Габидуллина отметила, что вместе с внучкой отправилась в парк Победы и рассказала ей о подвиге армейского офицера Бауыржана Момышулы.

"Я взяла с собой внучку. Она еще маленькая, но я считаю важным с детства рассказывать ей о таких днях. Мы прошлись по аллеям парка. Подошли к танкам. Она с интересом рассматривала их. А я объясняла, какую роль техника играла в войне. Мы остановились у памятника Бауыржану Момышулы. Я рассказала, кем он был: отважным командиром, героем, писателем, чье имя неразрывно связано с историей. Это был очень теплый и значимый день. День, когда прошлое встречается с настоящим. Память передается из рук в руки, от бабушки к внучке, от сердца к сердцу. С Днем Победы! Пусть мир будет крепким, как наша память".Зульфия Габидуллина

Ранее с Днем Победы поздравил казахстанцев президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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