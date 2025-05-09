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Общество

С Днем Победы поздравил казахстанцев Токаев

9 мая, День Победы, Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 08:01 Фото: Zakon.kz
9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, этот знаменательный юбилей каждый казахстанец празднует с особым чувством огромной благодарности перед поколением победителей. Кровопролитная война с фашизмом оставила неизгладимый след в истории нашего народа.

Наши доблестные воины проявили исключительную отвагу и мужество, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Сотни тысяч из них погибли в жестоких сражениях. Ценой неимоверных усилий и тяжких лишений казахстанцы приближали Победу и в тылу. Дни и ночи они работали на полях, на заводах и фабриках, обеспечивая нужды фронта.

"Мы бережно храним память о боевых и трудовых подвигах наших соотечественников. Свято чтим имена героев, показавших подлинный пример самоотверженности и мужества, окружаем заботой и поддержкой ветеранов".Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане в честь юбилея Победы реализуется обширный план мероприятий. Принято решение назвать именами героев около 500 улиц по всей стране. Состоялся масштабный военный парад. Все это нужно, чтобы никогда не были забыты горькие уроки той страшной войны.

День Победы еще раз напоминает нам о том, как важно беречь мир, дружбу и спокойствие на нашей земле.

"Убежден, что эти незыблемые ценности всегда будут твердой основой благополучия нашего народа и поступательного прогресса Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и мирного неба! С Днем Великой Победы!"Касым-Жомарт Токаев

8 мая Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к столичному монументу "Отан Ана" по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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