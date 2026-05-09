Общество

Читают стихи и поют песни: как казахстанцы отмечают День Победы

Фото: Zakon.kz
Казахстанцы масштабно отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

В День Победы казахстанцы посвящают героям стихи и песни. Шестилетняя Алия Кайырбаева из Акмолинской области посвятила свое чтение людям, которые спасали раненых солдат, в знак благодарности за спасенные жизни.

В честь Дня Победы этнокультурный ансамбль "Әжелер шаңырағы" организовал душевное музыкальное поздравление для пассажиров общественного транспорта Астаны. Артистки ансамбля исполнили программу, объединившую песни военных лет, также известные казахские произведения. Такое музыкальное сочетание позволило не только отдать дань уважения подвигу героев, но и напомнить людям о богатом культурном наследии страны.

Музыкант Иван Жуков сыграл на домбре и вместе с юной алматинкой спел популярную военную песню "Смуглянка". Окружающая атмосфера, в частности, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, придали дуэту особенный шарм.

Эту же песню, в том же алматинском парке, душевно на гитаре спел талантливый дуэт Руми и Янис. К слову, они записали серию песен на военную тему, таких как "Темная ночь" и "Журавли".

Астанчанин трогательно исполнил песню "Журавли" на домбре.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
