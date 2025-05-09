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Общество

«Батырларға тағзым»: в Алматы прошла патриотическая акция в честь Великой Победы

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 11:49 Фото: акимат Алматы
В Алматы 9 мая прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым", организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, собрало более 30 тысяч участников, которые пришли почтить память героев-казахстанцев. Колонну возглавили военный духовой оркестр и рота почетного караула.

Фото: акимат Алматы

Маршрут акции прошел от Центрального парка до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, завершившись торжественным возложением цветов у Вечного огня. В акции участвовали ветераны, военнослужащие и жители города.

"Акцию украшали 500 государственных флагов, десять тематических растяжек с надписью "Батырларға тағзым!" и патриотические ленты "Жеңіс лентасы". В организации приняли участие 500 волонтеров", – сообщили в пресс-службе акимата.

Ярким моментом акции стало развертывание молодежью огромного Государственного флага размером 14 на 7 метров.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

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Андрей Дюсупов
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