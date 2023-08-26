В Алматы прошла эко-акция "Киелі табиғат"

В парке "Южный" при поддержке акимата Бостандыкского района и Управления молодежной политики стартовала эко-акция "Киелі табиғат". В рамках акции презентовали экологические проекты, а также прошла уборка парка и сортировка мусора, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие эко-активист Евгений Мухамеджанов, руководитель управления молодежной политики Мендигалиев Каиржан и аким Бостандыкского района Санжар Алин.

Фото: Zakon.kz

Цель эко-акции "Киелі табиғат" – сделать Алматы еще более зеленым и экологически безопасным.

"Стоит отметить, что все большие дела нужно начинать с себя. Важно понимать, что ответственность за экологию будущего несет молодежь. Не для кого не секрет, что сейчас молодые люди более продвинуты, чем старшее поколение. И важно, чтобы эта молодежь привыкла жить эко-осознано и думала о будущей экологии нашей страны", - сказал в своем выступлении Евгений Мухамеджанов.

Фото: Zakon.kz

Мероприятие направлено на экологическое просвещение молодежи, повышение уровня экологического сознания и культуры, формирование устойчивых убеждений о необходимости бережного отношения к окружающей среде, создание экологических сообществ в каждом населенном пункте страны.

В субботнике, также приняли участие финалисты конкурса "Мисс Алматы", общественные деятели, и волонтеры.

Фото: Zakon.kz

"Для меня важно, чтобы мой родной город был чистым. Я с удовольствием принимаю участие в подобных акциях. Приятно, что в городе много молодежи, которая разделяет мои мысли. Еще приятнее видеть результат своих трудов. Думаю, что через некоторое время станет еще больше молодых людей, которые будут с удовольствием присоединяться к подобным экологическим акциям и делать наш город еще более чистым", - Мисс Алматы 2022 Томирис Заир.

Фото: Zakon.kz

"Я в волонтерской организации "New Men" уже около года. На подобных субботниках участвую уже третий раз. Принимаю участие в акциях с большим удовольствием, потому что, это все ради нашего города, ради нашего дома. Хотелось бы обратиться к моим сверстникам. Не стесняйтесь выйти на улицу и навести порядок. Помните, что за нас никто это не сделает.", - сказал волонтер Алихан Буларов.

Фото: Zakon.kz

Республиканская молодежная акция "Киелі табиғат" стартовала в 2021 году. В рамках этого проекта во всех регионах созданы экодвижения для популяризации ценностей экокультуры среди молодежи. Кроме этого, организаторы "Киелі табиғат" ведут практическую работу с масштабным информационно-разъяснительным сопровождением среди молодых казахстанцев.