В Казахстане запустили онлайн-портал "Батырларға тағзым"
Проект "Батырларға тағзым" призван сохранить и передать будущим поколениям память о героизме и мужестве казахстанцев, внесших бесценный вклад в победу над фашизмом.
По данным Министерства культуры, на портале представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных.
Уже сформирована информация о более чем 677 000 ветеранов, включая 365 Героев Советского Союза, четырех дважды Героев и 19 кавалеров ордена Славы.
Кроме того, интерфейс позволяет не только находить нужную информацию, но и добавлять на сайт истории своих родственников-ветеранов, знакомиться с актуальными новостями.
Сервис "Батырларға тағзым" выступает платформой для сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также объединения людей, которые хотят отдать дань уважения защитникам Родины.
Пользователи сервиса могут:
- добавлять историю своего героя – у каждого есть возможность поделиться воспоминаниями о своих близких, которые участвовали в войне;
- загрузить фотографии – делясь личными архивами, пользователи могут увековечить память о героях Великой Отечественной;
- добавлять новых имена – вносить данные о ветеранах, которых еще нет в базе;
- находить и просматривать фотографии своих предков – на сайте доступна обширная галерея фотоматериалов, сопровождающаяся биографией и информацией о подвигах казахстанцев-ветеранов войны;
- следить за актуальными новостями – доступ к новостям и событиям, связанным с ветеранским движением и посвященным Великой Отечественной войне, открыт в режиме онлайн.
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Также сказано, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всему Казахстану пройдет более 200 мероприятий.