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Общество

В Казахстане запустили онлайн-портал "Батырларға тағзым"

интерфейс, ВОВ, Министерство культуры, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 14:15 Фото: gov.kz
В целях прославления памяти казахстанских фронтовиков, сражавшихся с нацизмом в Великой Отечественной войне, Министерство культуры и информации Казахстана запустило уникальный онлайн-портал "Батырларға тағзым", сообщает Zakon.kz.

Проект "Батырларға тағзым" призван сохранить и передать будущим поколениям память о героизме и мужестве казахстанцев, внесших бесценный вклад в победу над фашизмом.

По данным Министерства культуры, на портале представлена обширная и постоянно пополняющаяся база данных.

Уже сформирована информация о более чем 677 000 ветеранов, включая 365 Героев Советского Союза, четырех дважды Героев и 19 кавалеров ордена Славы.

Кроме того, интерфейс позволяет не только находить нужную информацию, но и добавлять на сайт истории своих родственников-ветеранов, знакомиться с актуальными новостями.

Сервис "Батырларға тағзым" выступает платформой для сохранения исторической памяти для будущих поколений, а также объединения людей, которые хотят отдать дань уважения защитникам Родины.

Пользователи сервиса могут:

  • добавлять историю своего героя – у каждого есть возможность поделиться воспоминаниями о своих близких, которые участвовали в войне;
  • загрузить фотографии – делясь личными архивами, пользователи могут увековечить память о героях Великой Отечественной;
  • добавлять новых имена – вносить данные о ветеранах, которых еще нет в базе;
  • находить и просматривать фотографии своих предков – на сайте доступна обширная галерея фотоматериалов, сопровождающаяся биографией и информацией о подвигах казахстанцев-ветеранов войны;
  • следить за актуальными новостями – доступ к новостям и событиям, связанным с ветеранским движением и посвященным Великой Отечественной войне, открыт в режиме онлайн.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 14:15
Память о войне – это, прежде всего, память о героях: эксперт о сакральном значении Дня Победы для казахстанцев

Также сказано, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всему Казахстану пройдет более 200 мероприятий.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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