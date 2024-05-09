Руководитель АП Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику Бауыржану Момышулы

9 мая 2024 года Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику великого героя Великой Отечественной войны Бауыржана Момышулы, сообщает Zakon.kz.

"Руководитель Администрации президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев возложил цветы к памятнику великому сыну казахского народа Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны", – говорится в сообщении Акорды.

В честь Дня Победы государственный советник Казахстана Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову.

С Днем Победы казахстанцев поздравил и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что 9 мая мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле.