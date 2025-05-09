Аким Алматы Ерболат Досаев с фронтовиками посетили Аллею ветеранов Великой Отечественной войны

В Алматы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошли торжественные мероприятия с участием руководства города, ветеранов ВОВ, общественности, сообщает Zakon.kz.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню аким Алматы Ерболат Досаев вместе с фронтовиками и их близкими посетил Аллею ветеранов Великой Отечественной войны, открытую накануне 9 мая.

Фото: акимат Алматы

Рядом с высаженными липами, которые символизируют память, долговечность и жизненную силу, установлены именные таблички в память о героях. Подобные аллеи открыли одновременно во всех восьми районах города в рамках экологической акции, приуроченной к 80-летию Победы.

Фото: акимат Алматы

Во время посещения Аллеи глава города тепло пообщался с ветеранами и выразил им искреннюю благодарность за мир и спокойствие, которые они подарили будущим поколениям. Ерболат Досаев подчеркнул, что Аллея ветеранов станет неотъемлемой частью городского пространства – живым напоминанием для будущих поколений: детей, внуков и правнуков. Она будет символом гордости за подвиги предков и напоминанием о той высокой цене, которую народ заплатил за Великую Победу.

Фото: акимат Алматы

"Для меня особая честь быть сегодня с вами в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и вместе возложить цветы к монументу, который каждый год напоминает нам, что мы живем в мире. Сегодня мы понимаем, насколько важны чистое небо и спокойствие – то, чего мы искренне желаем нашим детям, вашим внукам и правнукам. Аллеи в память о ветеранах открылись во всех восьми районах города, однако именно здесь, в этом парке, она имеет особое значение. Мы стремились увековечить память, чтобы у детей и внуков была возможность сохранить эту связь поколений и передать ее дальше", – сказал Ерболат Досаев.

В ответ фронтовики поблагодарили акима за высокую организацию мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, и за создание Аллеи ветеранов.

"К следующему юбилею – 85-летию – нас, участников войны, уже не будет, и вот наши потомки будут приходить вспоминать, что эти деревья посажены нашими дедами, будут преклоняться перед ними", – подчеркнул ветеран ВОВ Камбар Амирович Сарсенов.