Алматинцы возложили цветы к Мемориалу Славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев

В Алматы главное празднование Дня Победы проходит в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. К Мемориалу Славы возложили цветы. В торжественной церемонии приняли участие родственники ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащие и представители общественности, сообщает Zakon.kz.

Празднование Дня Победы в Алматы началось с возложения цветов к Мемориалу Славы у Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Торжественная церемония состоялась после минуты молчания.

Отдать дань памяти пришли ветераны, труженики тыла, дети войны, военнослужащие Алматинского гарнизона.

После официальной части люди продолжили подходить. И пожилые, и самые маленькие старались прикоснуться к мемориальному комплексу и положить гвоздики к Вечному огню.

Лаура Ардак в алматинском парке 28 панфиловцев бывает 9 мая ежегодно. Женщина отмечает: для нее это свято чтимая традиция. Раньше приходила возложить цветы с родителями, потом с детьми, а теперь с внуками.

"Для меня День Победы – самый радостный праздник, и у нас в семье такая традиция – приходить в парк героев-панфиловцев утром 9 мая. Кажется, совсем недавно, несколько лет назад, я водила сюда своих детей почтить память дедушек и бабушек, которые трудились на фронте и в тылу, а сегодня трое внуков привели меня. По-моему, вот оно – истинное счастье! Желаю всем мирного неба над головой и чтобы слезы наворачивались только от радости!" – сказала женщина.

Алматинцы подчеркивают, что День Победы остается одним из самых важных и объединяющих праздников.



"Каждый год 9 мая у меня на душе становится тепло и светло. Именно в этот день понимаешь, что счастье – это не роскошная жизнь, а спокойная, когда можешь безопасно ходить по улицам, радоваться чистому небу и яркому солнцу. За это надо говорить спасибо нашим дедушкам и бабушкам, которые живы, и мысленно благодарить тех, кого с нами уже нет. Я заметила, что 9 мая в Алматы почти каждый год отличная погода, без осадков. Наверное, это тоже что-то значит", – отметила жительница Алматы Людмила Синцова.

Сейчас усыпаны цветами все без исключения постаменты памяти фронтовиков. Прохожие кладут цветы и к памятнику на аллее, посвященной медработникам, трудившимся в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что именно в Алматы сформировали легендарную 316-ю дивизию под командованием генерала Ивана Васильевича Панфилова. Это подразделение героически обороняло Москву. Воины, отдав свои жизни, остановили наступление фашистских танков.

В парке царит особая атмосфера. После церемонии возложения начался концерт. Здесь установили импровизированную сцену, где выступают знаменитые артисты казахстанской эстрады. Наряду с песнями военных лет звучат современные о светлом празднике – Дне Победы в Великой Отечественной войне.

Поблизости военные развернули полевую кухню и организовали праздничный обед для ветеранов и тружеников тыла. Праздничные мероприятия в Алматы будут продолжаться в течение дня: в разных районах города запланированы встречи с ветеранами, детьми войны и другие патриотические акции.