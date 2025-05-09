Забота и благодарность: к юбилею Победы ветераны Костанайской области получили поддержку

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Костанайской области проводят комплекс мероприятий по поддержке ветеранов и приравненных к ним категорий, сообщает Zakon.kz.

В регионе проживают 10 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 1949 человек, приравненных к ветеранам. Все они получают социальную, медицинскую поддержку в течение всего юбилейного года.

Ко Дню Победы единовременную социальную помощь в регионе получили:

участники ВОВ – по 5 млн тенге;

узники фашистских концлагерей – по 100 тыс. тенге;

жители блокадного Ленинграда – по 60 тыс. тенге;

труженики тыла – по 50 тыс. тенге;

вдовы и жены погибших ветеранов – по 50 тыс. тенге.

Общий объем бюджетных средств, направленных на эти выплаты, составил 164,7 млн тенге.

С начала мая всем ветеранам и приравненным к ним лицам вручены юбилейные медали к 80-летию Победы – всего получили 1959 человек. Также ветеранам оказывается ежемесячная социальная помощь: 39 320 тенге – участникам войны, 11 796 тенге – приравненным категориям.

Особое внимание уделяется санаторно-курортному лечению. В этом году на оздоровление 356 человек выделено 108,7 млн тенге. Кроме того, 54,4 млн тенге направлено на компенсацию расходов для тех, кто выбрал санаторий самостоятельно.

7 мая делегация от Костанайской области приняла участие в Военном параде в Астане. В ее состав вошли ветераны, представители общественных организаций и сопровождающие.