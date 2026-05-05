Общество

О мерах социальной поддержки ветеранов ко Дню Победы в Костанайской области

9 мая, День Победы, ветеран, ветераны, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 15:11
В Костанайской области продолжается системная работа по обеспечению социальной защиты ветеранов и лиц, приравненных к ним, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О ветеранах".

По состоянию на сегодняшний день в регионе проживают 4 участника Великой Отечественной войны, а также 3040 ветеранов и других категорий граждан, на которых распространяется действие профильного законодательства.

В течение года ветераны и труженики тыла обеспечиваются комплексом социальных, экономических и культурных мероприятий, направленных на повышение качества их жизни и укрепление социальной поддержки.

В рамках празднования 9 Мая – Дня Победы, по решениям местных представительных органов, участникам Великой Отечественной войны оказана единовременная социальная помощь в размере 5 млн тенге (свыше 10 тыс. долларов США).

Дополнительно предусмотрены выплаты другим категориям граждан, в том числе: несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; гражданам, работавшим в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда"; лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и женам умерших ветеранов Великой Отечественной войны, признававшихся лицами с инвалидностью.

Размеры выплат для указанных категорий определяются решениями маслихатов городов и районов.

Помимо единовременных выплат, на постоянной основе осуществляется ежемесячная социальная помощь ветеранам, труженикам тыла, а также лицам, приравненным к ветеранам, и членам их семей.

В соответствии с решениями местных представительных органов данные категории граждан также обеспечиваются мерами социальной поддержки в сфере оздоровления.

Согласно решению областного маслихата, ветеранам предоставляются бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. В 2026 году за счет средств областного бюджета предусмотрено оздоровление 360 человек.

Дополнительно, начиная с 2024 года, внедрен механизм альтернативной поддержки – возмещение затрат на санаторно-курортное лечение. Компенсация предоставляется в размере, не превышающем гарантированную стоимость путевки, установленную на портале социальных услуг.

