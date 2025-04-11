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Общество

Ветераны ВОВ в Астане получили по 5 миллионов тенге ко Дню Победы

9 мая, День Победы, Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 23:05 Фото: Zakon.kz
Шести ветеранам Великой Отечественной войны, которые в настоящее время проживают в Астане, в честь 80-летия Победы были выплачены социальные выплаты по 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 11 апреля в столичном акимате, кроме того, тем, кто по льготам приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны – военнослужащим, проходившим службу в период ВОВ, лицам, участвовавшим в действиях против нацистской Германии, гражданам, работавшим в период блокады в Ленинграде, несовершеннолетним заключенным концлагерей, военнослужащим, лицам, имеющим инвалидность вследствие ранения, лицам, инвалидность которых установлена вследствие радиационных катастроф, ядерных испытаний на объектах гражданского или военного назначения, инвалидность которых вызвана радиационным облучением одного из родителей, передавшейся генетическим путем, – предусмотрены средства в размере 45 МРП (176 940 тенге).

"Ветераны боевых действий на территории других государств (кроме ветеранов войны в Афганистане) – военнослужащие, выполнявшие задания в таджикско-афганском секторе, международной миротворческой операции в Ираке, военнослужащие, участвовавшие в урегулировании межнационального конфликта в Нагорном Карабахе, получат 45 МРП (176 940 тенге)", – говорится в сообщении. 

Иные лица, предусмотренные законом "О ветеранах" – труженики тыла, семьи умерших военнослужащих, супруга умершего ветерана Великой Отечественной войны – получат выплаты в размере 15 МРП (58 980 тенге). Выплаты будут производиться до конца апреля.

Ранее сообщалось, что патриотический челлендж стартовал в Астане к 80-летию Победы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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