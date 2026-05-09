Восточноказахстанцы почтили память героев Великой Отечественной войны

В Усть-Каменогорске на площади Мемориала Славы прошла торжественная церемония возложения цветов героям-восточноказахстанцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие посвятили 81-й годовщине Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

У мемориала собрались жители города, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и свидетели тех лет. В рамках церемонии участники почтили память земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и выразили благодарность прадедам и дедам, павшим ради мирной жизни.

Фото: акимат ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил ветеранов и жителей региона с Днем Великой Победы и отметил, что этот праздник объединяет память, скорбь, гордость и благодарность поколению победителей. Глава региона подчеркнул, что День Победы навсегда останется одним из самых священных праздников для каждой семьи восточноказахстанцев, а народ всегда с особым уважением относился к тем, кто вставал на защиту родной земли. Он отметил, что молодое поколение должно брать пример с подвига ветеранов и помнить стойкость своих дедов.

Аким области напомнил, что Восточный Казахстан внес весомый вклад в Победу – более 90 тысяч наших земляков сражались на фронтах, а пять тысяч человек были удостоены медали "За доблестный труд".

"Мы склоняем головы перед светлой памятью павших на полях сражений. Отдаем дань глубокого уважения и благодарности ветеранам войны и труженикам тыла, всем тем, кто своим мужеством, героизмом и самоотверженным трудом в тылу приближал долгожданную Победу", – сказал Нурымбет Сактаганов.

Он отметил, что время неумолимо, и с каждым годом рядом остается все меньше участников тех событий. Сегодня в Восточно-Казахстанской области 81-ю весну Победы встречают шесть ветеранов Великой Отечественной войны и более трех тысяч тружеников тыла. Государство оказывает им всестороннюю поддержку.

"Вы – поколение победителей, пример мужества, стойкости и патриотизма. Вы – наша гордость, наша живая история. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за ваш подвиг", – обратился аким ВКО к ветеранам.

Нурымбет Сактаганов также подчеркнул, что сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее будущим поколениям – святой долг общества. По его словам, дети и внуки должны знать, какой ценой досталась Победа, и помнить тех, кто отдал жизнь за мирное небо.

"Пусть этот день напоминает нам о том, как важно беречь мир, ценить свободу и быть достойными подвига поколения победителей", – сказал глава региона, обращаясь к молодежи.

Аким пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы близких. Жителям области он пожелал мира, благополучия, достатка и счастья в каждом доме.

После этого в сопровождении оркестра началась церемония возложения цветов к памятнику восточноказахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все пришедшие к Мемориалу Славы смогли поучаствовать в этом памятном мероприятии.