#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
События

Восточноказахстанцы почтили память героев Великой Отечественной войны

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 13:18 Фото: акимат ВКО
В Усть-Каменогорске на площади Мемориала Славы прошла торжественная церемония возложения цветов героям-восточноказахстанцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие посвятили 81-й годовщине Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

У мемориала собрались жители города, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны и свидетели тех лет. В рамках церемонии участники почтили память земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и выразили благодарность прадедам и дедам, павшим ради мирной жизни.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 13:18

Фото: акимат ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил ветеранов и жителей региона с Днем Великой Победы и отметил, что этот праздник объединяет память, скорбь, гордость и благодарность поколению победителей. Глава региона подчеркнул, что День Победы навсегда останется одним из самых священных праздников для каждой семьи восточноказахстанцев, а народ всегда с особым уважением относился к тем, кто вставал на защиту родной земли. Он отметил, что молодое поколение должно брать пример с подвига ветеранов и помнить стойкость своих дедов.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 13:18

Фото: акимат ВКО

Аким области напомнил, что Восточный Казахстан внес весомый вклад в Победу – более 90 тысяч наших земляков сражались на фронтах, а пять тысяч человек были удостоены медали "За доблестный труд".

"Мы склоняем головы перед светлой памятью павших на полях сражений. Отдаем дань глубокого уважения и благодарности ветеранам войны и труженикам тыла, всем тем, кто своим мужеством, героизмом и самоотверженным трудом в тылу приближал долгожданную Победу", – сказал Нурымбет Сактаганов.
военные, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 13:18

Фото: акимат ВКО

Он отметил, что время неумолимо, и с каждым годом рядом остается все меньше участников тех событий. Сегодня в Восточно-Казахстанской области 81-ю весну Победы встречают шесть ветеранов Великой Отечественной войны и более трех тысяч тружеников тыла. Государство оказывает им всестороннюю поддержку.

"Вы – поколение победителей, пример мужества, стойкости и патриотизма. Вы – наша гордость, наша живая история. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за ваш подвиг", – обратился аким ВКО к ветеранам.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 13:18

Фото: акимат ВКО

Нурымбет Сактаганов также подчеркнул, что сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее будущим поколениям – святой долг общества. По его словам, дети и внуки должны знать, какой ценой досталась Победа, и помнить тех, кто отдал жизнь за мирное небо.

"Пусть этот день напоминает нам о том, как важно беречь мир, ценить свободу и быть достойными подвига поколения победителей", – сказал глава региона, обращаясь к молодежи.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 13:18

Фото: акимат ВКО

Аким пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы близких. Жителям области он пожелал мира, благополучия, достатка и счастья в каждом доме.

После этого в сопровождении оркестра началась церемония возложения цветов к памятнику восточноказахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все пришедшие к Мемориалу Славы смогли поучаствовать в этом памятном мероприятии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
9 мая, День Победы, память, Великая Отечественная война
15:00, Сегодня
Как Павлодар, Талдыкорган и Актау почтили память героев Победы – фоторепортаж
В Усть-Каменогорске почтили память героев Великой Отечественной войны
14:27, 09 мая 2025
В Усть-Каменогорске почтили память героев Великой Отечественной войны
Начало празднования: в Алматы возложили венки к 80-летию Победы
13:59, 25 января 2025
В Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot;
17:11, Сегодня
"Окжетпес" и "Атырау" не выявили победителя в КПЛ
Бокс в Казахстане
16:45, Сегодня
Казахстан сравнял счёт в противостоянии с Индией в полуфиналах на чемпионате Азии по боксу
Бокс в Узбекистане
16:11, Сегодня
Боксёрша из Узбекистана "уничтожила" казахстанку на чемпионате Азии по боксу
Ансарбек Гайнуллин
15:24, Сегодня
Несите валидол: бешеной рубкой окончилась битва Казахстан - Россия на GS в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: