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Общество

Аким ВКО поздравил 99-летнего ветерана с 80-летием Победы

Ветеран, аким, дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 03:59 Фото: sozmedia.kz
Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поздравил 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из села Весёловка Глубоковского района Павла Еремеевича Стрехо с 80-летием Победы, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, Павел Еремеевич Стрехо родился 23 февраля 1926 года в поселке Рождественка Маркакольского района. В армию его призвали в 1943 году, когда ему было всего 17 лет.

В 1944 году его направили на 3-й Белорусский фронт, где он дослужил до победы. Далее его направили на Дальний Восток, где он участвовал в войне с Японией.

Вернувшись в родной поселок, Павел Еремеевич устроился электриком на животноводческий комплекс, женился. С супругой они воспитали пятерых детей.

В 1998 году Павел Еремеевич Стрехо переехал в село Веселовка Глубоковского района, где проживает до сих пор.

Аким области выразил слова благодарности и глубокого уважения к ветерану, отметив его мужество и героизм.

"Желаю вам крепкого здоровья, душевного покоя, заботы родных и благополучия", – обратился он к Павлу Еремеевичу, который в следующем году отметит свой 100-летний юбилей.

Ранее пятилетняя жительница Атбасара прочитала стихи про Алию Молдагулову и восхитила казахстанцев.

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Аксинья Титова
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