99-летнего ветерана Великой Отечественной войны поздравили в Алматы

Военнослужащие Департамента по делам обороны Алматы и Управления по делам обороны Жетысуского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны Илью Григорьевича Кудина с 99-летием, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Алматинского гарнизона, от имени министра обороны РК фронтовику вручили поздравительный адрес, памятные подарки и пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Военнослужащие также выразили ветерану глубокую признательность за мужество, стойкость и самоотверженное служение Родине.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Илья Григорьевич с теплотой принимал поздравления и делился воспоминаниями о военных годах. Он рассказал, как еще подростками они провожали на фронт своих родных, переживали тяжелые утраты, но никогда не теряли надежды на Победу.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Самое главное – беречь мир. Мы слишком хорошо знаем цену войны. Желаю молодому поколению любить свою Родину, уважать старших и делать все, чтобы над нашей землей всегда было мирное небо", – отметил ветеран.

Илья Григорьевич Кудин родился в 1927 году в Кербулакском районе Алматинской области. В конце 1944 года был призван в армию из Талдыкорганской области и проходил службу в артиллерийских подразделениях. После капитуляции нацистской Германии его направили на Дальний Восток, где он принимал участие в боевых действиях против Японии. Домой ветеран вернулся лишь спустя семь лет после призыва.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В мирное время Илья Григорьевич многие годы трудился механизатором. За боевые и трудовые заслуги он награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Сегодня ветерана окружают любовь и забота большой семьи – у него четверо внуков и трое правнуков, которые гордятся его жизненным путем.