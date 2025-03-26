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Общество

Военнослужащие Нацгвардии поздравили 100-летнего ветерана ВОВ

Военнослужащие Нацгвардии поздравили 100-летнего ветерана ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 17:51 Фото: пресс-служба Нацгвардии РК
Дом ветерана Великой Отечественной войны Камбара Сарсена посетили военнослужащие Национальной гвардии Казахстана в преддверии 80-летия Победы в ВОВ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 марта 2025 года рассказали в пресс-службе Нацгвардии РК:

"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках акции "100 дней до Победы", руководство, военнослужащие и ветераны воинской части 5571 Национальной гвардии Республики Казахстан, носящей имя Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышулы, посетили дом ветерана Великой Отечественной войны, полковника запаса Камбара Амирулы".

В рамках акции для ветеранов войны и тыла проводится множество мероприятий. Военнослужащие воинской части 5571 вручили Камбар-ата специальные подарки и продукты питания. Командир части наградил его нагрудным знаком "Ұлы Жеңіс".

Личный состав части, под аккомпанемент военного оркестра, прошел торжественным маршем, подарив ветерану праздничное настроение.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Почетный ветеран выразил благодарность военнослужащим Национальной гвардии и благословил их добрыми пожеланиями.

Сарсен Камбар Амирулы родился 25 октября 1924 года в селе Кунтимес Сарыкольского района Костанайской области. 12 августа 1942 года был призван Мендыгалинским районным военкоматом в ряды Красной Армии и направлен в учебную бригаду в Тюмень.

С июля 1943 года участвовал в боях за освобождение Родины. 4 февраля 1944 года получил тяжелое ранение и проходил трехмесячное лечение в Калинине. После выздоровления был вновь отправлен на фронт. 12 мая 1944 года назначен разведчиком 51-й стрелковой дивизии, награжденной орденом Красного Знамени и орденом Суворова. Позже исполнял обязанности помощника командира взвода и оставался на службе до демобилизации. Участвовал в освобождении западных областей России, а также Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и Восточной Пруссии. Его дивизия дошла до Кёнигсберга для охраны побережья Балтийского моря. Победу встретил в Кёнигсберге.

Камбар Амирулы был награжден орденами:

  • Орден Отечественной войны I степени;
  • Орден Отечественной войны II степени;
  • Орден Славы II степени;
  • Орден Славы III степени;
  • Орден Красной Звезды;
  • Орден "Құрмет".

В ноябре 1945 года демобилизовался и вернулся в родное село. До поступления в органы МВД работал вторым секретарем Узункольского районного комитета комсомола Костанайской области. В 1947 году поступил в Алматинскую офицерскую школу МВД СССР с трехлетним сроком обучения. Это было единственное учебное заведение МВД в Казахстане, подведомственное Москве. В годы учебы был секретарем комсомольского комитета.

После успешного окончания школы был назначен в центральный аппарат министерства. В 1956 году стал заместителем начальника отдела кадров. В 1959 году был повышен в должности и направлен в УВД Карагандинской области начальником отдела кадров. Через три года по семейным обстоятельствам переведен в УВД Алматинской области на должность начальника паспортной службы. Последние семь лет службы занимал должность заместителя начальника Управления охраны МВД Казахской ССР.

В марте 1980 года, после 33 лет службы в МВД, вышел на пенсию. За годы работы неоднократно поощрялся и был удостоен звания "Почетный ветеран МВД РК".

Воспитал троих детей и младшую сестру, активно участвует в воспитании внуков. Все дети, сестры и внуки получили высшее образование.

После выхода на пенсию Камбар Сарсен 17 лет проработал в системе Министерства энергетики, является ветераном энергетики и заслуженным энергетиком СНГ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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