Была простым, но мудрым человеком: Токаев рассказал о жизни своей матери

В День матери президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал трогательный пост в Instagram и поделился редким фото своей мамы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что в такой праздник ему захотелось поделиться с казахстанцами небольшими воспоминаниями о своей матери Турар Шабарбаевой, которая занималась воспитанием четверых детей, поэтому не могла работать, несмотря на скромный достаток семьи.

"Мама всегда отказывалась от многого, даже когда была еще молодой женщиной, в том числе от украшений и дорогой одежды. Конечно, ей хотелось это делать, но в первую очередь она думала о детях и исполняла материнский долг до конца своей короткой жизни. Даже когда появилась возможность баловать себя дорогими вещами, она предпочитала покупать подарки для внуков", – рассказал Токаев.

С большой теплотой и благодарностью отметил он материнскую поддержку в самые трудные времена, в том числе в период распада Советского Союза. Именно мама, по словам президента, посоветовала ему не сомневаться, оставлять работу в МИД России и возвращаться в Казахстан, приведя в пример отца.

"Мама, конечно, видела, что некоторые чиновники внезапно разбогатели, но она всегда повторяла, что такое богатство недолговечно и не приведет к добру. Она всегда была очень скромной и до конца жизни отказывала себе во многом. Советовала мне не терять лицо перед людьми, быть опрятным и не поддаваться соблазнам", – подчеркнул Токаев.

Также он отметил, что рассказы, мысли и советы матери с детства оказывали на него большое влияние и он всегда внимательно ее слушал.

"Она часто говорила: "Уже с утра думай, чем займешься днем и вечером. Нужно быть собранным, ведь человек, который спешит и паникует, обязательно потерпит неудачу", – написал президент.

День матери в Казахстане отмечают во второе воскресенье мая. Это всенародный праздник. К нему причастны не только женщины, родившие и вырастившие детей, но и каждый человек, обязанный жизнью своей маме.

9 мая 2025 года президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца – гвардии сержанта Кемеля Токаева. Согласно архивным документам Министерства обороны РФ, бойца представили к званию Героя Советского Союза, однако он так и не получил его.