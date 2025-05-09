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События

Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя СССР, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 17:05 Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева, сообщает Zakon.kz.

Документ отца президента Казахстана представили из архива Министерства обороны РФ.

"Согласно документу, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако это звание Кемелю Токаеву не было присвоено", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Фото: akorda.kz

Кемель Токаев был награжден орденом Отечественной войны II степени за проявленные мужество и героизм в боях на территории Польши.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву 8 мая 2025 года по приглашению главы России Владимира Путина для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

Ранее президент поприветствовал казахстанских военнослужащих, которые прошли строем во время парада на Красной площади. Нашу страну на церемонии представлял парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

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Андрей Дюсупов
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