Посевная в Казахстане: в каких регионах уже завершают кампанию
Фото: Министерство сельского хозяйства
В областях Казахстана засеяли почти 2,1 млн га сельхозугодий. Весенне-полевые работы ведут в соответствии с агротехническими сроками, сообщает Zakon.kz.
Наиболее активно посевная кампания проходит в южных регионах страны.
"В Туркестанской области аграрии уже засеяли 449,2 тыс. га, в Жамбылской – 306 тыс. га, в области Жетысу – 292,6 тыс. га, в Алматинской – 187,9 тыс. га", – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.
К севу приступили и в других регионах.
Что уже посеяли на полях Казахстана:
- зерновыми культурами засеяно 942,1 тыс. га;
- кормовыми культурами – 242,8 тыс. га;
- масличными культурами – 492 тыс. га;
- хлопчатником – 118,8 тыс. га;
- овощами – 71,8 тыс. га;
- бахчевыми – 57,7 тыс. га;
- картофелем – 32,5 тыс. га;
- сахарной свеклой – 15,6 тыс. га;
- рисом – 26,3 тыс. га.
Потребность в семенах на текущий год составляет 2,3 млн тонн. Обеспеченность составляет 100%. По результатам лабораторной проверки 99% признаны кондиционными.
Ранее стало известно, что в Казахстане отдадут более миллиона гектаров земли под новые культуры. Что планируют посеять, можно узнать здесь.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript