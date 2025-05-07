Посевная в Казахстане: в каких регионах уже завершают кампанию

В областях Казахстана засеяли почти 2,1 млн га сельхозугодий. Весенне-полевые работы ведут в соответствии с агротехническими сроками, сообщает Zakon.kz.

Наиболее активно посевная кампания проходит в южных регионах страны.

"В Туркестанской области аграрии уже засеяли 449,2 тыс. га, в Жамбылской – 306 тыс. га, в области Жетысу – 292,6 тыс. га, в Алматинской – 187,9 тыс. га", – сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

К севу приступили и в других регионах.

Что уже посеяли на полях Казахстана:

зерновыми культурами засеяно 942,1 тыс. га;

кормовыми культурами – 242,8 тыс. га;

масличными культурами – 492 тыс. га;

хлопчатником – 118,8 тыс. га;

овощами – 71,8 тыс. га;

бахчевыми – 57,7 тыс. га;

картофелем – 32,5 тыс. га;

сахарной свеклой – 15,6 тыс. га;

рисом – 26,3 тыс. га.

Потребность в семенах на текущий год составляет 2,3 млн тонн. Обеспеченность составляет 100%. По результатам лабораторной проверки 99% признаны кондиционными.

Ранее стало известно, что в Казахстане отдадут более миллиона гектаров земли под новые культуры. Что планируют посеять, можно узнать здесь.