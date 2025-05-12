Три проекта реализуют в Астане, чтобы избежать дефицита воды

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов 12 мая 2025 года в Мажилисе рассказал, что в Астане реализуют три масштабных проекта, чтобы предотвратить дефицит воды в будущем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Павел Казанцев напомнил, что Астанинское водохранилище – единственный источник водоснабжения столицы, оно было построено в 1969 году и рассчитано на обеспечение потребностей 500 тысяч человек.

"В прошлом году, наверное, все жители столицы помнят, что уже сталкивались с перебоями в водоснабжении и недостаточностью мощностей водоочистительных сооружений. И общественную чувствительность момента тогда почувствовали все. С учетом темпов строительства жилья проблема будет только усугубляться. Кроме того, как известно, резервного источника водоснабжения столицы пока не имеется. Каким образом планируется решить данный вопрос?" – озвучил депутат.

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов в ответ подчеркнул, что два года назад в летний период в отдельных районах столицы наблюдался дефицит воды, но были приняты меры.

"В конце 2023 года была введена в эксплуатацию фильтровальная насосная станция №3. При суточном потреблении воды на сегодняшний день в 350 тыс. кубометров мощность трех фильтровальных станций составляет 410 тысяч. То есть с учетом развития на сегодняшний день дефицита нет", – ответил Кажкенов.

По его словам, в настоящее время прорабатывается еще несколько проектов.

"Первый проект – это строительство насосно-фильтровальной станции №4 и строительство водовода им. Сатпаева. В данный момент проектно-сметная документация находится в процессе разработки. Он позволит обеспечить население питьевой водой в объеме 200 тыс. кубометров в сутки. Второй проект – это строительство водовода от Нуринского месторождения подземных вод. По нему предполагается дополнительный приток воды – порядка 38 тыс. кубометров в сутки. В настоящее время проектно-сметная документация уже готова", – дополнил Куандык Кажкенов.

Он рассказал, что ориентировочная стоимость проекта составляет порядка 56 млрд тенге.

"Ну и третий проект, который в настоящее время уже находится в проработке, – это строительство технического водовода от насосной станции "Тельмана". Стоимость проекта составляет 17,6 млрд тенге. В текущем году из местного бюджета будет выделено порядка 3,2 млрд. Все это даст нам возможность в будущем с учетом высокого темпа развития нашей столицы обеспечить соответствующие (условия. – Прим. ред.) – дефицита воды не будет", – сказал Кажкенов.

9 мая 2025 года стало известно, что более 130 гидротехнических сооружений обследуют до конца 2025 года в Казахстане.