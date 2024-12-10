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Общество

По каким причинам казахстанцев убирают из списков очередников на жилье

Очередь на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 11:59 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов 10 декабря 2024 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, как проводилась инвентаризация списков очередников на жилье в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, ранее до реформирования жилищной политики, эту работу проводили акиматы. Сама актуализация списков проводилась раз в год.

"Это вызывало множество вопросов по очередности, спискам и предоставлению жилья. На сегодня в рамках реформирования жилищной политики мы предусмотрели, что актуализация списков будет проводиться раз в квартал, то есть четыре раза в год. Эта работа проводится "Отбасы банком". В списке числится более 650 тыс. очередников. Во многих регионах списки были пересмотрены. В результате из них убрали порядка 50 тыс. очередников, у которых уже было жилье или которые переехали в другой регион и не встали на учет в новом месте", – сообщил Кажкенов. 

Он также рассказал, что освободившиеся места заняли те, кто находился следующим в очереди.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести инвентаризацию списков очередников на жилье. Он заявил, что в очередях на жилье должны быть, в первую очередь, реально нуждающиеся граждане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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