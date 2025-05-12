#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

За 5 лет в Казахстане выявили 12 тыс. случаев подростковой беременности

Беременная женщина , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 12:11 Фото: pixabay.com
За последние пять лет в стране зафиксировано около 12 тыс. случаев беременности среди девочек до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Как отметила заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, советник председателя Сената Парламента Жулдызай Искакова 12 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК, треть подростков в возрасте от 15 до 19 лет имеют опыт половой жизни, но, по данным исследований Фонда ООН в области народонаселения, подавляющее большинство – это свыше 90% – не имеет достаточных знаний о ВИЧ и СПИДе, которые могут защитить их.

Согласно исследованиям Министерства здравоохранения, более 60% молодых людей с симптомами инфекций не обращаются за медицинской помощью.

"Сегодня почти каждая шестая семья сталкивается с бесплодием. Причем бесплодие касается как мужчин, так и женщин. И согласно ВОЗ, такой показатель уже представляет серьезную угрозу национальной безопасности", – сообщила Жулдызай Искакова.

С 2021 года по поручению президента действует специальная программа "Аңсаған сәби", по которой ежегодно выделяются тысячи квот по программам ЭКО. Это свидетельствует о наличии глубинных проблем в сфере репродуктивного здоровья, требующих открытого и научно обоснованного диалога.

С 12 по 16 мая 2025 года в Казахстане проходит Республиканская неделя репродуктивного здоровья. В рамках мероприятия по всей стране запланированы дни открытых дверей в молодежных центрах здоровья и организациях первичной медико-санитарной помощи, тематические лекции, тренинги и интерактивные сессии, онлайн-вебинары с участием специалистов.

Каждый день с 12 по 16 мая будет посвящен отдельной тематике. Среди них вопросы планирования семьи, женского, мужского и подросткового здоровья, противодействия инфекциям, передающимся половым путем, и вируса папилломы человека. По итогам Недели будут собраны предложения и подготовлены рекомендации по дальнейшему улучшению политики в этой сфере.

Тем временем на днях в Мангистауской области неизвестная женщина оставила под окном одного из частных домов новорожденного ребенка. Младенца обнаружили в селе Бесшокы Мунайлинского района, когда под утро хозяева дома услышали плач ребенка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Депутат раскритиковал работу Министерства водных ресурсов
Общество
13:20, Сегодня
Депутат раскритиковал работу Министерства водных ресурсов
300 звонков от детей о насилии поступило с начала года в Казахстане
Общество
12:57, Сегодня
300 звонков от детей о насилии поступило с начала года в Казахстане
Поезда с третьей полкой запретят в Казахстане
Общество
12:42, Сегодня
Поезда с третьей полкой запретят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: