За 5 лет в Казахстане выявили 12 тыс. случаев подростковой беременности

За последние пять лет в стране зафиксировано около 12 тыс. случаев беременности среди девочек до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Как отметила заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, советник председателя Сената Парламента Жулдызай Искакова 12 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК, треть подростков в возрасте от 15 до 19 лет имеют опыт половой жизни, но, по данным исследований Фонда ООН в области народонаселения, подавляющее большинство – это свыше 90% – не имеет достаточных знаний о ВИЧ и СПИДе, которые могут защитить их.

Согласно исследованиям Министерства здравоохранения, более 60% молодых людей с симптомами инфекций не обращаются за медицинской помощью.

"Сегодня почти каждая шестая семья сталкивается с бесплодием. Причем бесплодие касается как мужчин, так и женщин. И согласно ВОЗ, такой показатель уже представляет серьезную угрозу национальной безопасности", – сообщила Жулдызай Искакова.

С 2021 года по поручению президента действует специальная программа "Аңсаған сәби", по которой ежегодно выделяются тысячи квот по программам ЭКО. Это свидетельствует о наличии глубинных проблем в сфере репродуктивного здоровья, требующих открытого и научно обоснованного диалога.

С 12 по 16 мая 2025 года в Казахстане проходит Республиканская неделя репродуктивного здоровья. В рамках мероприятия по всей стране запланированы дни открытых дверей в молодежных центрах здоровья и организациях первичной медико-санитарной помощи, тематические лекции, тренинги и интерактивные сессии, онлайн-вебинары с участием специалистов.

Каждый день с 12 по 16 мая будет посвящен отдельной тематике. Среди них вопросы планирования семьи, женского, мужского и подросткового здоровья, противодействия инфекциям, передающимся половым путем, и вируса папилломы человека. По итогам Недели будут собраны предложения и подготовлены рекомендации по дальнейшему улучшению политики в этой сфере.

Тем временем на днях в Мангистауской области неизвестная женщина оставила под окном одного из частных домов новорожденного ребенка. Младенца обнаружили в селе Бесшокы Мунайлинского района, когда под утро хозяева дома услышали плач ребенка.