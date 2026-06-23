Шокирующий случай в Нидерландах: эвтаназия ребенка младше 12 лет

В Нидерландах зафиксирован первый случай эвтаназии ребенка младше 12 лет после изменения законодательства два года назад, сообщает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Софи Херманс заявила, что случай был передан в специальный комитет, который рассматривает поздние аборты и случаи медицински ассистированной смерти (ассистированный врачом суицид) несовершеннолетних. По ее словам, ребенок умер в конце прошлого года, однако никаких подробностей о возрасте, поле или заболевании не раскрывается.

Как пишет DutchNews, дело также направлено в прокуратуру, которая должна проверить, соблюдали ли врачи установленные законом строгие требования, обеспечивающие юридическую защиту медиков.

После расширения закона на детей младше 12 лет ожидалось, что подобных случаев будет около пяти в год. До этого дети с терминальными заболеваниями могли прибегать лишь к паллиативной седации или отказу от питания и жидкости.

Эвтаназия в стране допускается только при добровольном и осознанном запросе пациента и подтверждении врачом невыносимых страданий без перспективы улучшения. В случае детей требуется также согласие родителей и подтверждение невозможности лечения.

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