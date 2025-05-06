Новорожденную девочку бросили на улице в Мангистау: ее маму ищет полиция
Фото: pixabay
В Мангистауской области неизвестная женщина оставила под окном одного из частных домов новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.
Младенца обнаружили в селе Бесшокы Мунайлинского района, когда под утро хозяева дома услышали плач ребенка. Сколько малышка там пролежала, неизвестно. Люди сразу же вызвали скорую, и ребенка увезли в перинатальный центр, передает "КТК".
Врачи диагностировали у новорожденной переохлаждение. Но сейчас ее состояние уже стабилизировали. Со слов врачей, вес ребенка составляет чуть более двух кг. Девочка хорошо кушает, а вот кто ее мать и почему она решила просто выкинуть ребенка, выясняет полиция.
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