300 звонков от детей о насилии поступило с начала года в Казахстане

За четыре месяца 2025 года в Казахстане поступило порядка 74 тыс. обращений от детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова 12 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК, в помощь родителям, а также учащимся в каждом регионе страны созданы центры психологической поддержки, куда в прошлом году поступило порядка 600 тыс. обращений. Также задействованы call center 111 и QR-коды в каждой организации образования. При этом порядка 300 звонков поступило о насилии в семье и на улице.

"Ребенок просит помощи... психологической, медицинской, юридической. Это достаточно эффективная мера. Одна из больших причин, почему дети оказываются в уязвимом положении, прежде всего, снижение родительского внимания и ответственности внутри семьи", – сказала Насымжан Оспанова.

Она добавила, что в прошлом году было наложено порядка 98 тыс. административных штрафов на родителей за пребывание несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых.

"Эта информация не дает покоя. В организациях образования по инициативе Министерства просвещения уже заявлено создание центров психологической поддержки в каждом регионе, где психологи, родители, учащиеся как школ, так и колледжей могут обращаться за той или иной помощью. И на сегодняшний день достаточно серьезное количество обращений. Только за 2024 год это 600 тысяч обращений", – рассказала чиновник.

В прошлом году Министерство просвещения совместно с ЮНИСЕФ провели исследование относительно небезопасного нахождения детей в рамках интернет-пространства. Было исследовано 1200 детей.

"Каждый десятый ребенок высылал свои фотографии на просьбу неизвестного человека. Каждая одиннадцатая девочка пошла на встречу с неизвестными людьми, познакомившись в интернет-пространстве. 3% детей также имели общение с неизвестными людьми. То есть важно родителям, педагогам иметь "короткий" контакт с детьми и абсолютное доверие", – резюмировала Насымжан Оспанова.

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана мать обвинила родственников в многолетнем насилии над сыном.