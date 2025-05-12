#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

300 звонков от детей о насилии поступило с начала года в Казахстане

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 12:57 Фото: pexels
За четыре месяца 2025 года в Казахстане поступило порядка 74 тыс. обращений от детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова 12 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК, в помощь родителям, а также учащимся в каждом регионе страны созданы центры психологической поддержки, куда в прошлом году поступило порядка 600 тыс. обращений. Также задействованы call center 111 и QR-коды в каждой организации образования. При этом порядка 300 звонков поступило о насилии в семье и на улице.

"Ребенок просит помощи... психологической, медицинской, юридической. Это достаточно эффективная мера. Одна из больших причин, почему дети оказываются в уязвимом положении, прежде всего, снижение родительского внимания и ответственности внутри семьи", – сказала Насымжан Оспанова.

Она добавила, что в прошлом году было наложено порядка 98 тыс. административных штрафов на родителей за пребывание несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых.

"Эта информация не дает покоя. В организациях образования по инициативе Министерства просвещения уже заявлено создание центров психологической поддержки в каждом регионе, где психологи, родители, учащиеся как школ, так и колледжей могут обращаться за той или иной помощью. И на сегодняшний день достаточно серьезное количество обращений. Только за 2024 год это 600 тысяч обращений", – рассказала чиновник.

В прошлом году Министерство просвещения совместно с ЮНИСЕФ провели исследование относительно небезопасного нахождения детей в рамках интернет-пространства. Было исследовано 1200 детей.

"Каждый десятый ребенок высылал свои фотографии на просьбу неизвестного человека. Каждая одиннадцатая девочка пошла на встречу с неизвестными людьми, познакомившись в интернет-пространстве. 3% детей также имели общение с неизвестными людьми. То есть важно родителям, педагогам иметь "короткий" контакт с детьми и абсолютное доверие", – резюмировала Насымжан Оспанова.

Ранее сообщалось, что на юге Казахстана мать обвинила родственников в многолетнем насилии над сыном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Депутат раскритиковал работу Министерства водных ресурсов
Общество
13:20, Сегодня
Депутат раскритиковал работу Министерства водных ресурсов
Поезда с третьей полкой запретят в Казахстане
Общество
12:42, Сегодня
Поезда с третьей полкой запретят в Казахстане
В двух районах Алматы отключат холодную воду
Общество
12:34, Сегодня
В двух районах Алматы отключат холодную воду
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: