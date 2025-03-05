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Общество

В Южном Казахстане мать обвинила родственников в многолетнем насилии над сыном

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 00:17 Фото: freepik
Полиция Туркестанской области проводит расследование по факту многолетнего насилия над 24-летним жителем Келесского района, имеющим инвалидность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 5 марта телеканал "КТК", по заявлению его матери, в преступлении подозреваются шестеро местных жителей, в том числе трое родственников со стороны ее мужа.

Женщина утверждает, что над ее сыном издевались на протяжении нескольких лет, пользуясь его беспомощностью. Последний инцидент, по словам потерпевшего, произошел в феврале. Он не рассказывал о происходящем из-за угроз со стороны обвиняемых.

"Аул у нас небольшой, всего около 100 дворов. Это все делали трое родственников со стороны моего мужа. Трое из одной семьи. Еще один из насильников на 10 лет младше моего сына. Все по очереди делали это. Мне очень обидно, это и взрослые делали, и дети! Они пользовались слабостью моего сына, тем, что его некому защитить, у него нет отца. И годами это делали", — заявила мать пострадавшего.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что по делу проведены оперативно-следственные мероприятия, допрошены шесть человек и назначены необходимые экспертизы.

"Данный факт зарегистрирован в отделе полиции, проведены оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские доставили и допросили шестерых местных жителей. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято законное решение. Дело находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области", — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент подозреваемые находятся на свободе. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Парня с инвалидностью похитили и изнасиловали в Актау. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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