Общество

В Западном Казахстане стали чаще пропадать дети

Более 300 детей разыскивали в Западном Казахстане в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 18:50 Фото: Zakon.kz
В 2025 году в Западно-Казахстанской области поступило 688 заявлений о пропаже людей, почти половина из них – дети, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что из 688 найти удалось 686. Для сравнения: в 2024 году было зарегистрировано 353 таких обращения, из них 352 человека были найдены.

По статистике, чаще всего пропадают мужчины без постоянного дохода, злоупотребляющие алкоголем и состоящие на учете в психиатрическом диспансере. Около 90% всех случаев приходится на областной центр.

Полицейские отмечают рост числа уходов из дома среди несовершеннолетних. За год зарегистрировано 384 сообщения о пропаже детей (в 2024 году – 187). Во всех случаях маленьких пропавших находили в течение суток и возвращали родителям.

Среди них:

  • дети от 5 до 12 лет – 172 случая;
  • подростки от 13 до 17 лет – 212 случаев.
"Чаще всего пропадают дети из неблагополучных семей. Основные причины – конфликты с родителями, нежелание жить дома из-за постоянных скандалов и злоупотребления алкоголем взрослыми. Бывают и случаи, когда подростки знакомятся в соцсетях и уходят на встречи, не предупредив родителей. В таких ситуациях чаще всего речь идет о девочках. Если дети постоянно уходят из дома, то их законным представителям выписывают штраф по ст. 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей", – пояснили полицейские.

Также в 2025 году в области разыскивали 93 преступника. Из них удалось задержать 57 человек, еще 36 оставались в розыске. Восемь разыскиваемых находятся за пределами страны и подлежат экстрадиции.

В пресс-службе МВД сообщили, что в 2025 году за пределами Казахстана разысканы и задержаны 156 преступников, скрывавшихся от правосудия. В то же время на территории страны задержаны 639 разыскиваемых лиц по запросам государств СНГ и дальнего зарубежья.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
