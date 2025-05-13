Обязательную биометрию ввели в спецЦОНах страны

В специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОН) Казахстана внедрили технологию биометрической идентификации личности автовладельцев и экзаменуемых при оказании государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 мая 2025 года в Государственной корпорации "Правительство для граждан", раньше идентификация личности в спецЦОНах осуществлялась сотрудниками на основании предоставленного клиентом документа.

Теперь же в процессе оформления человека будут фотографировать, после чего система автоматически сопоставит полученное изображение с фотографией, хранящейся в Государственной базе данных физических лиц, исключая возможность использования поддельного изображения или фотографии с экрана мобильного устройства.

"Мы исключили человеческий фактор, который оставлял лазейку для злоупотреблений и делал систему получения госуслуг отчасти непрозрачной. Биометрическая идентификация – это прямой путь к снижению количества нарушений и устранению коррупционных рисков в спецЦОНах", – рассказал председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

В случае невозможности прохождения биометрической идентификации дальнейшее предоставление услуги блокируется системой.

В "Правительстве для граждан" напоминают, что на сегодняшний день государственные услуги можно получать как в ЦОНах, так и на портале электронного правительства, а также через мобильное приложение "ЦОН" и приложения банков второго уровня.

В марте 2025 года во всех специализированных центрах обслуживания населения Казахстана внедрили дополнительный сервис – "Персональный менеджер в спецЦОНах".