Как работает биометрия в спецЦОНах, показали казахстанцам

13 мая в "Правительстве для граждан" объявили о введении в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОН) технологии биометрической идентификации личности. Чуть позже на видео казахстанцам показали, как это работает, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном видео биометрическую идентификацию прошла девушка. Сотрудник спецЦОНа ее сфотографировал и сверил снимок с имеющимся в базе.

"Теперь при оформлении/переоформлении авто, подаче заявки на экзамен на водительское удостоверение необходимо пройти биометрическую идентификацию", – объясняют на видео.

Система моментально сверяет полученное фото с имеющимся в базе.

Как объяснили в "Правительстве для граждан", таким образом исключается человеческий фактор, который оставлял лазейку для злоупотреблений и делал систему получения госуслуг отчасти непрозрачной.

Похожий проект начали внедрять в 2024 году в системе здравоохранения страны. В данном случае речь идет о борьбе с приписками: пациенты, побывавшие на приеме у врачей в поликлиниках, проходят идентификацию с помощью механизмов Face ID.