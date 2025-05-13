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Общество

Кибермошенничество под контролем: форум полиции собрал более 1000 человек

Кибермошенничество под контролем, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 12:59 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В рамках реализации принципа "Закон и Порядок" прошел масштабный республиканский форум на тему "Кибермошенничество: профилактика, защита, ответственность" с участием более 1000 человек.

Впервые вниманию собравшихся представили выставку современного IT-оборудования и робототехники. Также состоялось театрализованное представление, где показали наиболее распространенные виды мошенничества. Цель – привлечь внимание населения, напомнить о необходимости соблюдать простые меры безопасности и не попадаться на уловки мошенников.

На мероприятии выступили первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов, начальник Департамента полиции Мурат Кабденов, прокурор области Мурат Тлеубердиев, подробно остановившись на проводимой работе по профилактике мошенничества в области.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также своими рекомендациями поделились начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суюнбай, начальник Департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболат Балгабаев, представитель ТОО "CYBERLABS" Адилет Хамзин, представитель Ассоциации предпринимателей IT-индустрии "Digital road" Сейдулла Исмаилов, которые продемонстрировали методы и приемы, позволяющие избежать уловок мошенников. Состоялся открытый обмен мнениями, в котором приняли участие акимат области, первые руководители правоохранительных органов, представители общественности, сотрудники банков, кредитные организации и другие.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Согласно статистике, сотрудниками Управления "Киберпол", созданного при областном Департаменте полиции, в суд направлено 113 уголовных дел по фактам интернет-мошенничества. Задержаны 3 преступные группы, установлена их причастность к 38 эпизодам преступлений. Потерпевшим возвращено 269 млн тенге. Также задержана организованная преступная группа из 13 подозреваемых, причастных к совершению более 200 преступлений, продолжается досудебное расследование.

В рамках меморандума, заключенного между Департаментом полиции и Международным казахско-турецким университетом, полицейскими совместно со студентами через систему "Кибернадзор" заблокированы 2 тысячи материалов с противоправным контентом.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Все эти меры принимаются с целью повышения финансовой грамотности населения и предостережения от мошенничества. Отметим, что данное мероприятие продолжится в 17 районах области. В завершение форума выступил известный певец Еркин Нуржанов, который исполнил душевные песни и поднял присутствующим настроение.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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