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Общество

Казахстанец отсудил 5 млн тенге у авиакомпании за нарушение условий транспортировки больного ребенка

Самолет, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
Турксибским районным судом Алматы рассмотрено гражданское дело по иску к Международному аэропорту мегаполиса и авиаперевозчику "Э" о взыскании компенсации морального вреда. Об этом 13 мая 2025 года рассказали в Алматинском городском суде, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, решением суда иск удовлетворен частично.

"С авиаперевозчика "Э" в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге. Решение суда не вступило в законную силу".Алматинский городской суд

Истец в своем иске указал, что после приземления рейса в Алматы работники аэропорта предложили для его больного ребенка 2019 г. р., находившегося в лежачем положении и коматозном состоянии, инвалидную коляску, что не соответствовало медицинским требованиям.

"Прибывший по ранее договоренности частный реанимобиль с врачом-реаниматологом и супругом истца на территорию аэропорта допущен не был. Также истцу было отказано в предоставлении машины скорой помощи, несмотря на то, что выезд за пределы аэропорта не требовался. Вместо реанимобиля ребенок был транспортирован из самолета в терминал с использованием амбулифта – спецтехники, предназначенной для посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями, но не для перевозки тяжелобольных между самолетом и терминалом. Таким образом, безопасная и соответствующая медицинским требованиям транспортировка ребенку обеспечена не была".Алматинский городской суд

Согласно заключению нейрохирурга, ребенок находился в лежачем состоянии, не мог самостоятельно передвигаться, а паспортный контроль должен был осуществляться через медпункт.

"Авиаперевозчик "Э", несмотря на осведомленность о состоянии здоровья пассажира и наличие договора перевозки, не обеспечил должным уведомлением Международный аэропорт о необходимости допуска реанимобиля на территорию аэропорта, что повлекло нарушение условий транспортировки больного и ненадлежащее оказание необходимых медицинских услуг".Алматинский городской суд

Суд отметил, что отсутствие должной координации между авиакомпанией и службами аэропорта, включая пограничный и таможенный контроль, могло негативно повлиять на состояние здоровья ребенка.

"Так, во время прохождения пограничного контроля у ребенка, страдающего кератитом, были насильно отклеены защитные повязки с глаз для фотографирования. На следующий день ребенок был госпитализирован с двусторонним пневмотораксом и в феврале месяце уже скончался".Алматинский городской суд

20 февраля 2025 года стало известно, что в Акмолинском областном суде озвучили результаты иска казахстанца, сестра которого четыре года назад скончалась в больнице. Суд обязал больницу выплатить 5 млн тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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