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Общество

Казахстанец наказал продавца за отказ принять безналичный расчет

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 10:53 Фото: pexels
В Астане гражданский суд рассмотрел иск покупателя к продавцу о признании его действий незаконными и взыскании компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.

В суде 5 октября 2026 года рассказали, что в марте текущего года истец хотел купить в торговой точке три пары женской обуви и оплатить банковской картой. Однако продавец отказался принять безналичную оплату, после чего вообще отказал в продаже товара и потребовал, чтобы покупатель покинул торговый объект.

"Суд указал, что согласно пункту 3 статьи 387 ГК, отказ от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить соответствующий товар не допускается. В соответствии со статьями 24 и 28 Закона "О защите прав потребителей", продавец обязан продать товар по указанной цене и обеспечить потребителю возможность свободного выбора товара. При этом, согласно пункту 3 статьи 25 Закона "О платежах и платежных системах", платежи на территории РК могут осуществляться как наличными, так и безналичными денежными средствами. Таким образом, отказ продавца в продаже товара по причине выбора потребителем безналичной формы оплаты является необоснованным", – пояснили в суде.

Действия индивидуального предпринимателя признали незаконными. Иск удовлетворен частично. В пользу истца с продавца взыскана компенсация морального вреда, а также судебные расходы.

Решение не вступило в законную силу.

Другой астанчанин отсудил у застройщика более 10 млн тенге за то, что не заселился вовремя в купленную квартиру.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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