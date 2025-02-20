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Общество

Пять миллионов тенге заплатит больница за смерть казахстанки

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 15:30 Фото: Zakon.kz
В Акмолинском областном суде озвучили результата иска казахстанца, сестра которого четыре года назад скончалась в больнице, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в 2021 году 43-летняя жительница Целиноградского района Акмолинской области была госпитализирована с диагнозом "Гипергликемическое состояние". Спустя четыре часа врачи констатировали ее смерть.

Тогда брат умершей подал в суд иск к больнице о возмещении морального вреда, указав, что его сестра погибла из-за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

Суд первой инстанции взыскал с больницы в пользу истца 1,5 млн тенге компенсации морального вреда. Однако истец обжаловал решение, считая размер компенсации заниженным.

В результате Акмолинский областной суд, рассмотрев дело, указал, что:

  • согласно заключению Департамента здравоохранения, пациентка умерла от малокровия вследствие внутреннего кровотечения;
  • врачи недооценили ее состояние, лечение не соответствовало протоколам диагностики, не были проведены консилиум, УЗИ, консультации узких специалистов и срочная операция;
  • некачественное оказание медицинских услуг усугубило состояние пациентки и привело к ее смерти.
"В 2021 году по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако в 2024 году его прекратили в связи с истечением срока давности".Пресс-служба Акмолинского суда

В дополнении отмечено, что согласно судебно-медицинской экспертизе, проведенной в рамках уголовного дела, выявлены нарушения приказа Министра здравоохранения "Об утверждении Правил оказания стационарной помощи".

Эксперты пришли к выводу, что при своевременном диагностировании, консультации специалистов и хирургическом вмешательстве смерть можно было предотвратить.

"С учетом тяжести нравственных страданий истца, формы вины (неосторожность) и обстоятельств дела, суд изменил решение первой инстанции размер компенсации морального вреда увеличен до пяти миллионов тенге", – отмечено в заявлении суда за 20 февраля 2025 года.

30 января 2025 года в пресс-службе Верховного суда рассказали сложную историю казахстанца, который захотел сменить имя и фамилию. Чем все закончилось, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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