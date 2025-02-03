Аэропорт Алматы сделал заявление касательно ситуации с девочкой со смертельным диагнозом

Международный аэропорт Алматы 3 февраля прокомментировал ситуацию с пятилетней Инсаф Асметуллаевой, которая прилетела 12 января рейсом Дели – Алматы, сообщает Zakon.kz.

Девочке в коматозном состоянии пришлось проходить паспортный и таможенный контроль на общих основаниях. Ранее ребенку диагностировали сложную неизлечимую форму рака – опухоль ствола головного мозга.

"Оказание медицинской помощи и связанная с ней деятельность регулируется приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 июня 2017 года № 329 " Об утверждении Правил оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации". Согласно международным протоколам, если пассажир имеет медицинские проблемы, авиакомпания сообщает в аэропорт прибытия о наличии данного пассажира на борту посредством оповещения специальными кодами. Согласно международным стандартам существует несколько категорий данных пассажиров. От авиакомпании был послан код STCR (пассажиру необходимы носилки). Со стороны Международного аэропорта Алматы по прилете борта пассажира ожидала STCR-команда со специализированной техникой", – заявили в пресс-службе аэропорта Алматы.

Отмечается, что сотрудники аэропорта не были заранее информированы о необходимости заезда стороннего реанимобиля с медицинской бригадой из города на территорию аэропорта. Реаномобиль прибыл по факту и без согласования со службами аэропорта.

"Сотрудники STCR-команды, увидев состояние пассажира, вызвали медицинскую службу и машину скорой помощи аэропорта. Сопровождающие пассажира отказались от транспортировки в машине скорой помощи аэропорта, вследствие чего пассажир был доставлен в зону пограничного контроля. Пограничный и таможенный контроль пассажир прошел в сопровождении службы аэропорта без очереди, как маломобильный пассажир", – говорится в сообщении.

Также в заявлении указывается, что в момент прохождения контроля информации о наличии среди пассажиров ребенка с критическим состоянием и особыми медицинскими потребностями у аэропорта не было. Сотрудники аэропорта действовали в строгом соответствии с установленными процедурами и правилами, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют сделать более комфортной и простой процедуру прохождения погранконтроля в аэропортах.