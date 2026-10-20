#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
450.69
505.04
5.45
Общество

Казахстанка отсудила 300 тысяч тенге у поликлиники за затянутое лечение после ДТП

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 11:57 Фото: akorda.kz
Суд №3 Актобе частично удовлетворил иск казахстанки, потребовавшей компенсацию морального вреда из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, озвученным 20 октября 2026 года, разная интерпретация результатов обследований привела к диагностической неопределенности, необходимости повторных исследований и затягиванию лечения.

При этом, как отмечено в официальной публикации, медицинской организацией своевременно не было организовано коллегиальное обсуждение противоречивых результатов обследований с участием профильных специалистов.

В итоге суд постановил взыскать с государственной медицинской организации 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

24 cентября 2026 года мы писали о том, кто из казахстанцев может рассчитывать на выплаты из Фонда компенсации потерпевшим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Верховный Суд РК, суд, судебная система
09:16, 06 ноября 2025
Казахстанка отсудила у трех больниц 5 млн за смерть 16-летнего сына
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
14:14, 28 августа 2024
Потерявшая в ДТП семью казахстанка отсудила у государства 3,5 млн тенге
В Актобе сотрудник шахты отсудил у работодателя 5 млн тенге компенсации за полученнуе инвалидность
18:13, 30 июля 2024
В Актобе сотрудник шахты отсудил у работодателя 5 млн тенге компенсации за полученную инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
23:03, Сегодня
Казахстанский боксёр Тайбеков не оставил шансов сопернику в первом бою ЧМ-2026
Фото: ATP
22:36, Сегодня
"Это было бы круто": Медведев - о возможном матче с Бубликом в Алматы
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
22:03, Сегодня
Казахстанский защитник Саулет подписал новый контракт с "Женисом"
Фото: КФФ
21:41, Сегодня
Сборная Казахстана обыграла Беларусь в квалификации ЧМ-2028 по футзалу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: