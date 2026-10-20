Казахстанка отсудила 300 тысяч тенге у поликлиники за затянутое лечение после ДТП

Суд №3 Актобе частично удовлетворил иск казахстанки, потребовавшей компенсацию морального вреда из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, озвученным 20 октября 2026 года, разная интерпретация результатов обследований привела к диагностической неопределенности, необходимости повторных исследований и затягиванию лечения.

При этом, как отмечено в официальной публикации, медицинской организацией своевременно не было организовано коллегиальное обсуждение противоречивых результатов обследований с участием профильных специалистов.

В итоге суд постановил взыскать с государственной медицинской организации 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

24 cентября 2026 года мы писали о том, кто из казахстанцев может рассчитывать на выплаты из Фонда компенсации потерпевшим.