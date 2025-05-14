Жителей Алматы предупредили об ограничениях на проспекте Райымбека
Фото: Zakon.kz
Власти Алматы сегодня, 14 мая 2025 года, обратились к жителям и гостям южной столицы. Причина – масштабная реконструкция на пр. Райымбека батыра, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале AlmatyJoly, на пр. Райымбека батыра продолжаются работы по благоустройству.
"Работы затронут следующие участки:
- от пр. Райымбека, 348/1 до 451А (Ауэзовский район);
- от моста пр. Розыбакиева до ул. Брюсова (аллея и северная сторона);
- от моста пр. Розыбакиева до ул. Тургут Озала, от Брусиловского до Тлендиева;
- от ул. Байзакова до ул. Галилея;
- от пр. Райымбека 193 до ул. Торетая (по северной части);
- от пр. Райымбека 172 до ул. Райымбека 174/2 (по южной части);
- от ул. Панфилова до Абылай хана и от Чайковского до ул. Желтоксан", – уточнили в пресс-службе акимата Алматы.
Что будет сделано?
- Демонтаж старого асфальта.
- Установка тротуарной плитки и брусчатки.
- Создание зон отдыха, пешеходных дорожек и велодорожек.
- Озеленение территорий.
Цель работ:
Создать современные общественные пространства с приоритетом для пешеходов и доступностью для всех категорий жителей, включая детей и людей с ограниченными возможностями.
"Возможны небольшие ограничения, поэтому планируйте маршруты заранее", – попросили жителей и гостей Алматы.
С 21 апреля 2025 года на пр. Райымбек батыра началась реализация одного из крупнейших транспортных проектов Алматы – линии BRT. О том, когда и где будут идти работы, можете узнать здесь.
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