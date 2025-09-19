К жителям Алматы из-за ограничений обратилась полиция

Накануне, 18 сентября 2025 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы обратилась к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отметили, что в Алматы в рамках празднования Дня города запланирован ряд культурно-зрелищных и массовых мероприятий.

"В связи с этим в период с 17 по 21 сентября будет временно ограничено движение транспорта по ул. Толе би на участке от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана в обоих направлениях". Пресс-служба ДП Алматы

Жителей и гостей южной столицы полиция призывает:

заблаговременно планировать маршруты движения;

с пониманием отнестись к временным мерам по обеспечению безопасности;

неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

О том, что в Алматы перекроют площадь Астана и изменят схему движения 10 автобусов, стало известно 16 сентября 2025 года. Отмечалось, что движение транспорта будет ограничено на участке ул. Толе би – от пр. Абылай хана до ул. Панфилова из-за подготовки к празднованию Дня города.