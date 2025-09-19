#АЭС в Казахстане
Общество

К жителям Алматы из-за ограничений обратилась полиция

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 10:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Накануне, 18 сентября 2025 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы обратилась к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка отметили, что в Алматы в рамках празднования Дня города запланирован ряд культурно-зрелищных и массовых мероприятий.

"В связи с этим в период с 17 по 21 сентября будет временно ограничено движение транспорта по ул. Толе би на участке от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана в обоих направлениях".Пресс-служба ДП Алматы

Жителей и гостей южной столицы полиция призывает:

  • заблаговременно планировать маршруты движения;
  • с пониманием отнестись к временным мерам по обеспечению безопасности;
  • неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

О том, что в Алматы перекроют площадь Астана и изменят схему движения 10 автобусов, стало известно 16 сентября 2025 года. Отмечалось, что движение транспорта будет ограничено на участке ул. Толе би – от пр. Абылай хана до ул. Панфилова из-за подготовки к празднованию Дня города.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
