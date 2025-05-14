Алматы и Туркестанская область "утянули вниз" статистику по бракам
Фото: Zakon.kz
Количество браков в Казахстане снижается. Об этом говорят данные Первого кредитного бюро "Data Hub" за январь-март 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно статистике, в январе-марте 2025 года в стране было заключено приблизительно 22,5 тыс. союзов – это на 16%, или 4,3 тыс., меньше, чем фиксировалось годом ранее.
Показатель оказался на минимуме для любого из кварталов, по крайней мере с начала 2014 года, если не считать аномальный из-за коронавирусных ограничений II кв. 2020 г. (16,6 тыс. браков).
Также сказано, что сокращение числа браков отмечается по всему Казахстану.
"Сильно утянули показатели вниз показатели двух крупных регионов – Туркестанской области (там в относительном выражении получилось -19%) и Алматы (-21%)", – отмечено в публикации.
Фото: Telegram/DataHub_FCBK
Что касается общего коэффициента брачности, который позволяет оценить показатели из расчета на 1000 человек за период, то он, соответственно, снижается, также во всех регионах.
В целом по стране уровень в январе-марте составил 4,47 против 5,33 в те же месяцы 2024 года.
Кстати, самый низкий коэффициент сейчас в Западно-Казахстанской области (3,72), самый высокий – в Алматинской области (5,26).
Ранее в Алматы громко отпраздновали свою свадьбу экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова. Снимками и видео в социальных сетях активно делятся не только молодожены, но и их гости.
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