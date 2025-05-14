Алматы и Туркестанская область "утянули вниз" статистику по бракам

Что касается общего коэффициента брачности, который позволяет оценить показатели из расчета на 1000 человек за период, то он, соответственно, снижается, также во всех регионах.

В целом по стране уровень в январе-марте составил 4,47 против 5,33 в те же месяцы 2024 года.